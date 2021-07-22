https://ria.ru/20210722/kalashnikov-1742339671.html
Калашников прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Калашников прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину - РИА Новости, 22.07.2021
Калашников прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Россия должна прекращать "только защищаться" - нужно иметь "наступательную позицию по всем фронтам", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:24
2021-07-22T11:24
2021-07-22T12:06
россия
леонид калашников
европейский суд
госдума рф
генеральная прокуратура рф
москва
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155953/44/1559534486_0:187:2406:1540_1920x0_80_0_0_3b0c13a4479f58bf0e563719f6b71afc.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия должна прекращать "только защищаться" - нужно иметь "наступательную позицию по всем фронтам", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя первую в истории РФ межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Мое мнение: наконец-то. Я много лет уже бился с нашим Минюстом, что вы прекращайте только защищаться – вы защищайте и сами интересы страны в первую очередь, а то, вроде как, эти международные организации будто созданы для того, чтобы нас избивать. И вот нас везде избивают: и в ЕСПЧ, и в самом ПАСЕ, которое эти резолюции без конца против нас принимает, а мы - третий плательщик (по взносам), и во всяких ОЗХО, Олимпийском комитете, всякие федерации", - сказал Калашников.России, наоборот, "нужно иметь наступательную позицию – постоянную наступательную позицию по всем фронтам, во всех организациях", отметил глава думского комитета.Он добавил, что в советское время к СССР со стороны международного сообщества было совсем другое отношение. "Советский Союз был не просто представлен в этих организациях, но у него был сильный, влиятельный голос, и его побаивались. Он мог огрызаться, он мог устраивать демарши, подавать в суд", - сказал Калашников.Собеседник агентства напомнил, что в 2014 году, когда на Украине еще только начались антиконституционные события и участники госпереворота изгнали тогдашнего президента Виктора Януковича, он ставил вопрос на Юридической комиссии ПАСЕ о неправомерности этих действий и необходимости сделать запрос в Венецианскую комиссию Совета Европы. Тогда это предложение было принято, и "Венецианская комиссия это дело 100% осудила, потому что юридические основания были для этого", отметил Калашников. Однако в итоге генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, продолжил он, опротестовал это решение, придравшись к тому, что якобы вопрос был неправильно поставлен на голосование.В целом оценивая содержание жалобы в ЕСПЧ, он признал, что Украине действительно есть "очень много что выставить, и опровергнуть это будет очень сложно".
https://ria.ru/20210722/kosachev-1742337180.html
https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742339241.html
https://ria.ru/20210722/slutskiy-1742344629.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155953/44/1559534486_53:0:2353:1725_1920x0_80_0_0_81fcaea0d7416885fbb343dfce332c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид калашников, европейский суд, госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, украина, в мире
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия
должна прекращать "только защищаться" - нужно иметь "наступательную позицию по всем фронтам", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы
по делам СНГ
, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
, комментируя первую в истории РФ межгосударственную жалобу в Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ).
Москва
обвиняет Украину
в нарушении Конвенции Совета Европы
о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры
РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Мое мнение: наконец-то. Я много лет уже бился с нашим Минюстом, что вы прекращайте только защищаться – вы защищайте и сами интересы страны в первую очередь, а то, вроде как, эти международные организации будто созданы для того, чтобы нас избивать. И вот нас везде избивают: и в ЕСПЧ, и в самом ПАСЕ
, которое эти резолюции без конца против нас принимает, а мы - третий плательщик (по взносам), и во всяких ОЗХО, Олимпийском комитете, всякие федерации", - сказал Калашников.
России, наоборот, "нужно иметь наступательную позицию – постоянную наступательную позицию по всем фронтам, во всех организациях", отметил глава думского комитета.
Он добавил, что в советское время к СССР со стороны международного сообщества было совсем другое отношение. "Советский Союз был не просто представлен в этих организациях, но у него был сильный, влиятельный голос, и его побаивались. Он мог огрызаться, он мог устраивать демарши, подавать в суд", - сказал Калашников.
Собеседник агентства напомнил, что в 2014 году, когда на Украине еще только начались антиконституционные события и участники госпереворота изгнали тогдашнего президента Виктора Януковича, он ставил вопрос на Юридической комиссии ПАСЕ о неправомерности этих действий и необходимости сделать запрос в Венецианскую комиссию Совета Европы. Тогда это предложение было принято, и "Венецианская комиссия это дело 100% осудила, потому что юридические основания были для этого", отметил Калашников. Однако в итоге генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, продолжил он, опротестовал это решение, придравшись к тому, что якобы вопрос был неправильно поставлен на голосование.
"То есть, они этого боятся. А так, иначе бы Венецианская комиссия сказала: да, это неправильное, необоснованное решение - и уже тогда было бы совсем другое отношение того же ПАСЕ... Но тогда, увы, и Россия не настояла толком, и меня не поддержали в этой ситуации до конца", - добавил Калашников.
В целом оценивая содержание жалобы в ЕСПЧ, он признал, что Украине действительно есть "очень много что выставить, и опровергнуть это будет очень сложно".