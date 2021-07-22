https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html

Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет

Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет - РИА Новости, 22.07.2021

Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами "изделие 305", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T03:41

2021-07-22T03:41

2021-07-22T06:05

новое оружие россии

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ка-52 "аллигатор"

сирия

жуковский

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами "изделие 305", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021.Он добавил, что "ракеты "изделие 305" оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб".Источник не уточнил период проведения испытаний.Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210721/istrebitel-1742152200.html

https://ria.ru/20210721/checkmate-1742183037.html

россия

сирия

жуковский

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макс-2021, россия, ми-28нм, ка-52 "аллигатор", сирия, жуковский, безопасность