https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html
Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет - РИА Новости, 22.07.2021
Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами "изделие 305", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T03:41
2021-07-22T03:41
2021-07-22T06:05
новое оружие россии
макс-2021
россия
ми-28нм
ка-52 "аллигатор"
сирия
жуковский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741994659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4190b04f037d86174fdc16d78383a723.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами "изделие 305", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021.Он добавил, что "ракеты "изделие 305" оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб".Источник не уточнил период проведения испытаний.Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210721/istrebitel-1742152200.html
https://ria.ru/20210721/checkmate-1742183037.html
россия
сирия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741994659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbd636b8a1645c5dc3358913eda3aac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, россия, ми-28нм, ка-52 "аллигатор", сирия, жуковский, безопасность
03:41 22.07.2021 (обновлено: 06:05 22.07.2021)
Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет "изделие 305"