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Новое оружие России
https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742416202.html
В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate
В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate - РИА Новости, 22.07.2021
В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate
Российский легкий тактический Су-75, известный как Checkmate, превосходит другие истребители по высоте полета, пишет Forbes. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:48
2021-07-22T22:34
новое оружие россии
макс-2021
rafale
ростех
f-35
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский легкий тактический Су-75, известный как Checkmate, превосходит другие истребители по высоте полета, пишет Forbes.Отличительной особенностью самолета автор материала назвал большое крыло: оно увеличивают подъемную силу и позволяет Checkmate лететь выше, чем похожие самолеты с крыльями меньшего размера. В итоге судно может стрелять дальше, чем аналоги, и выступать палубным истребителем.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали во вторник на Международном авиакосмическом салоне. Его разрабатывает компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
https://ria.ru/20210720/checkmate-1742109298.html
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макс-2021, rafale, ростех, f-35, технологии
17:48 22.07.2021 (обновлено: 22:34 22.07.2021)
 
В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate

Forbes назвал большое крыло преимуществом российского истребителя Checkmate

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский легкий тактический Су-75, известный как Checkmate, превосходит другие истребители по высоте полета, пишет Forbes.
Отличительной особенностью самолета автор материала назвал большое крыло: оно увеличивают подъемную силу и позволяет Checkmate лететь выше, чем похожие самолеты с крыльями меньшего размера. В итоге судно может стрелять дальше, чем аналоги, и выступать палубным истребителем.
Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали во вторник на Международном авиакосмическом салоне. Его разрабатывает компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.
При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 21:05Новое оружие России
Чемезов рассказал об экспортном потенциале истребителя Checkmate
 
Новое оружие РоссииМАКС-2021RafaleРостехF-35Технологии
 
 
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