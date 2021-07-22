https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742416202.html

В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate

В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate - РИА Новости, 22.07.2021

В США объяснили преимущество российского истребителя Checkmate

Российский легкий тактический Су-75, известный как Checkmate, превосходит другие истребители по высоте полета, пишет Forbes. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:48

2021-07-22T17:48

2021-07-22T22:34

новое оружие россии

макс-2021

rafale

ростех

f-35

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742106420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b1a57183200b288c0bff300d67e8ea.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский легкий тактический Су-75, известный как Checkmate, превосходит другие истребители по высоте полета, пишет Forbes.Отличительной особенностью самолета автор материала назвал большое крыло: оно увеличивают подъемную силу и позволяет Checkmate лететь выше, чем похожие самолеты с крыльями меньшего размера. В итоге судно может стрелять дальше, чем аналоги, и выступать палубным истребителем.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали во вторник на Международном авиакосмическом салоне. Его разрабатывает компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.

https://ria.ru/20210720/checkmate-1742109298.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, rafale, ростех, f-35, технологии