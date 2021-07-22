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Постпред России при СЕ прокомментировал иск в ЕСПЧ против Украины
Постпред России при СЕ прокомментировал иск в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021
Постпред России при СЕ прокомментировал иск в ЕСПЧ против Украины
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассчитывает, что рассмотрение жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека не будет носит РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:33
2021-07-22T16:33
россия
иван солтановский
совет европы
генеральная прокуратура рф
одесса
киев
в мире
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ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассчитывает, что рассмотрение жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека не будет носит политизированный характер."Как представляется, российско-европейские отношения имеют преимущественно политический характер. Что касается процессов в Европейском суде, то они, в идеале, в силу их юридической природы, не должны вести к политизации соответствующих вопросов, как это, в частности, уже происходит с жалобами Украины против России. Поэтому исходим из необходимости, по возможности, развести происходящее в Европейском суде и в наших отношениях с европейскими партнерами", - заявил Солтановский РИА Новости."Солидная доказательная база, лежащая в основе межгосударственной жалобы России, как мы рассчитываем, должна подкрепить нашу принципиальную позицию по происходящему на Украине беспределу и способствовать привлечению внимания европейцев к широкомасштабным нарушениям там Европейской конвенции по правам человека", - добавил он.По словам Солтановского, российская сторона рассчитывает, что поданная жалоба окажет стимулирующее воздействие на нахождение ответов "на поставленные в ней злободневные вопросы вопиющих нарушений Киевом основополагающих прав человека в интересах урегулирования острого конфликта на Украине"."Исходим также из того, что рассмотрение данного дела ЕСПЧ будет способствовать урегулированию имеющегося спора между Россией и Украиной", - отметил Солтановский.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Площади независимости в Киеве (майдане) и в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
https://ria.ru/20210722/signal-1742389587.html
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россия, иван солтановский, совет европы, генеральная прокуратура рф, одесса, киев, в мире
16:33 22.07.2021
 
Постпред России при СЕ прокомментировал иск в ЕСПЧ против Украины

Постпред России при СЕ Солтановский: надеюсь, что рассмотрение иска в ЕСПЧ не будет политизированным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассчитывает, что рассмотрение жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека не будет носит политизированный характер.
"Как представляется, российско-европейские отношения имеют преимущественно политический характер. Что касается процессов в Европейском суде, то они, в идеале, в силу их юридической природы, не должны вести к политизации соответствующих вопросов, как это, в частности, уже происходит с жалобами Украины против России. Поэтому исходим из необходимости, по возможности, развести происходящее в Европейском суде и в наших отношениях с европейскими партнерами", - заявил Солтановский РИА Новости.
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"Солидная доказательная база, лежащая в основе межгосударственной жалобы России, как мы рассчитываем, должна подкрепить нашу принципиальную позицию по происходящему на Украине беспределу и способствовать привлечению внимания европейцев к широкомасштабным нарушениям там Европейской конвенции по правам человека", - добавил он.
По словам Солтановского, российская сторона рассчитывает, что поданная жалоба окажет стимулирующее воздействие на нахождение ответов "на поставленные в ней злободневные вопросы вопиющих нарушений Киевом основополагающих прав человека в интересах урегулирования острого конфликта на Украине".
"Исходим также из того, что рассмотрение данного дела ЕСПЧ будет способствовать урегулированию имеющегося спора между Россией и Украиной", - отметил Солтановский.
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Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Площади независимости в Киеве (майдане) и в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
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