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В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины
В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021
В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины
Подача Российской Федерацией иска против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это начало принуждения официального Киева к мирному... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:14
2021-07-22T15:14
россия
служба безопасности украины
совет европы
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Подача Российской Федерацией иска против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это начало принуждения официального Киева к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в четверг председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Подача Россией жалобы в ЕСПЧ – это начало принуждения Украины к миру. С 2014 года был совершен целый ряд преступлений против человечности, против прав человека Украиной, не только нацистскими формированиями, которые украинское государство прикрывало, а непосредственно органами украинского государства: СБУ, МВД, Минобороны и так далее", - заявил Селиванов.Он подчеркнул, что это касается и блокады Крыма, и расправ с инакомыслящими. По словам Селиванова, масса людей просто пропала, были замучены или брошены в застенки, многие были убиты в результате военной агрессии Киева."Теперь ситуация изменилась, теперь в Донбассе более 600 тысяч человек уже на сегодняшний момент являются гражданами Российской Федерации. Так что Украина совершает преступление не только против своих граждан, но и граждан Российской Федерации", - подчеркнул собеседник агентства.Он уточнил, что 21 июля на территории ЛНР был ранен в результате снайперского огня украинских силовиков сотрудник Народной милиции республики, который уже на данный момент стал гражданином Российской Федерации, получив паспорт РФ в упрощенном порядке."Поэтому Россия как государство обязана на это реагировать. И то, что это не просто жалоба, которую потом прокомментируют и забудут, у нас есть надежда. Так как недавно была опубликована статья Владимира Путина, в которой он наконец-то подвергает сомнению право украинского государства совершать преступления и террор в отношении своих граждан и граждан России", - добавил Селиванов.В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.
https://ria.ru/20210722/espch-1742370833.html
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россия, служба безопасности украины, совет европы, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, киев, в мире
15:14 22.07.2021
 
В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины

Глава "Патриотической ассоциации Донбасса" Селиванов: иск России — начало принуждения Киева к миру

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Подача Российской Федерацией иска против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это начало принуждения официального Киева к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в четверг председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины
"Подача Россией жалобы в ЕСПЧ – это начало принуждения Украины к миру. С 2014 года был совершен целый ряд преступлений против человечности, против прав человека Украиной, не только нацистскими формированиями, которые украинское государство прикрывало, а непосредственно органами украинского государства: СБУ, МВД, Минобороны и так далее", - заявил Селиванов.
Он подчеркнул, что это касается и блокады Крыма, и расправ с инакомыслящими. По словам Селиванова, масса людей просто пропала, были замучены или брошены в застенки, многие были убиты в результате военной агрессии Киева.
"Теперь ситуация изменилась, теперь в Донбассе более 600 тысяч человек уже на сегодняшний момент являются гражданами Российской Федерации. Так что Украина совершает преступление не только против своих граждан, но и граждан Российской Федерации", - подчеркнул собеседник агентства.
Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:24
Калашников прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Он уточнил, что 21 июля на территории ЛНР был ранен в результате снайперского огня украинских силовиков сотрудник Народной милиции республики, который уже на данный момент стал гражданином Российской Федерации, получив паспорт РФ в упрощенном порядке.
"Поэтому Россия как государство обязана на это реагировать. И то, что это не просто жалоба, которую потом прокомментируют и забудут, у нас есть надежда. Так как недавно была опубликована статья Владимира Путина, в которой он наконец-то подвергает сомнению право украинского государства совершать преступления и террор в отношении своих граждан и граждан России", - добавил Селиванов.
В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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