https://ria.ru/20210722/isk-1742386895.html

В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины

В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021

В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины

Подача Российской Федерацией иска против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это начало принуждения официального Киева к мирному... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:14

2021-07-22T15:14

2021-07-22T15:14

россия

служба безопасности украины

совет европы

генеральная прокуратура рф

владимир путин

москва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742333262_0:221:3121:1977_1920x0_80_0_0_574f8d61cf08a999bec2f47219769c26.jpg

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Подача Российской Федерацией иска против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это начало принуждения официального Киева к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в четверг председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Подача Россией жалобы в ЕСПЧ – это начало принуждения Украины к миру. С 2014 года был совершен целый ряд преступлений против человечности, против прав человека Украиной, не только нацистскими формированиями, которые украинское государство прикрывало, а непосредственно органами украинского государства: СБУ, МВД, Минобороны и так далее", - заявил Селиванов.Он подчеркнул, что это касается и блокады Крыма, и расправ с инакомыслящими. По словам Селиванова, масса людей просто пропала, были замучены или брошены в застенки, многие были убиты в результате военной агрессии Киева."Теперь ситуация изменилась, теперь в Донбассе более 600 тысяч человек уже на сегодняшний момент являются гражданами Российской Федерации. Так что Украина совершает преступление не только против своих граждан, но и граждан Российской Федерации", - подчеркнул собеседник агентства.Он уточнил, что 21 июля на территории ЛНР был ранен в результате снайперского огня украинских силовиков сотрудник Народной милиции республики, который уже на данный момент стал гражданином Российской Федерации, получив паспорт РФ в упрощенном порядке."Поэтому Россия как государство обязана на это реагировать. И то, что это не просто жалоба, которую потом прокомментируют и забудут, у нас есть надежда. Так как недавно была опубликована статья Владимира Путина, в которой он наконец-то подвергает сомнению право украинского государства совершать преступления и террор в отношении своих граждан и граждан России", - добавил Селиванов.В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.

https://ria.ru/20210722/espch-1742370833.html

https://ria.ru/20210722/kalashnikov-1742339671.html

https://ria.ru/20210722/volodin-1742364927.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба безопасности украины, совет европы, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, киев, в мире