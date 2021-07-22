В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины
Глава "Патриотической ассоциации Донбасса" Селиванов: иск России — начало принуждения Киева к миру
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Подача Российской Федерацией иска против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это начало принуждения официального Киева к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в четверг председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Подача Россией жалобы в ЕСПЧ – это начало принуждения Украины к миру. С 2014 года был совершен целый ряд преступлений против человечности, против прав человека Украиной, не только нацистскими формированиями, которые украинское государство прикрывало, а непосредственно органами украинского государства: СБУ, МВД, Минобороны и так далее", - заявил Селиванов.
Он подчеркнул, что это касается и блокады Крыма, и расправ с инакомыслящими. По словам Селиванова, масса людей просто пропала, были замучены или брошены в застенки, многие были убиты в результате военной агрессии Киева.
"Теперь ситуация изменилась, теперь в Донбассе более 600 тысяч человек уже на сегодняшний момент являются гражданами Российской Федерации. Так что Украина совершает преступление не только против своих граждан, но и граждан Российской Федерации", - подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что 21 июля на территории ЛНР был ранен в результате снайперского огня украинских силовиков сотрудник Народной милиции республики, который уже на данный момент стал гражданином Российской Федерации, получив паспорт РФ в упрощенном порядке.
"Поэтому Россия как государство обязана на это реагировать. И то, что это не просто жалоба, которую потом прокомментируют и забудут, у нас есть надежда. Так как недавно была опубликована статья Владимира Путина, в которой он наконец-то подвергает сомнению право украинского государства совершать преступления и террор в отношении своих граждан и граждан России", - добавил Селиванов.
В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.