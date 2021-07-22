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В Донецке прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ на Украину
В Донецке прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ на Украину - РИА Новости, 22.07.2021
В Донецке прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ на Украину
ЕСПЧ с большой долей вероятности признает Киев, против которого РФ подала жалобу, виновным в нарушении прав человека, считает адвокат из самопровозглашенной... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:01
2021-07-22T13:01
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
европейский суд по правам человека
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. ЕСПЧ с большой долей вероятности признает Киев, против которого РФ подала жалобу, виновным в нарушении прав человека, считает адвокат из самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Кожемякин.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывательство украинским властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."Перспектива (признания Украины виновной в нарушении прав человека – ред.) большая, само покрывательство деятельности или эффективный контроль над такими структурами (как запрещенные в РФ "Правый сектор"*, "Азов" - ред.) влечет уголовную и иную правовую ответственность для государств, которые такое делают", - сказал РИА Новости Кожемякин.По его словам, ответственность за деятельность националистических организаций на Украине, которые якобы не являются государственными, несет руководство страны."ЕСПЧ ангажированная политическая структура, но сам факт подачи такого документа важен… Сам факт обращения субъекта международного права в ЕСПЧ очень весомо, даже весомей, если Украина обратиться туда же, потому что Украина это совершает (нарушает права человека – ред.). А это стороннее государство обращается и просит ЕСПЧ обратить внимание на ситуацию", - отметил Кожемякин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210722/slutskiy-1742344629.html
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донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека, украина, в мире
13:01 22.07.2021
 
В Донецке прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ на Украину

Адвокат из ДНР Кожемякин: ЕСПЧ, вероятно, признает Украину виновной в нарушении прав человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке
Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. ЕСПЧ с большой долей вероятности признает Киев, против которого РФ подала жалобу, виновным в нарушении прав человека, считает адвокат из самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Кожемякин.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывательство украинским властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:44
Слуцкий прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
"Перспектива (признания Украины виновной в нарушении прав человека – ред.) большая, само покрывательство деятельности или эффективный контроль над такими структурами (как запрещенные в РФ "Правый сектор"*, "Азов" - ред.) влечет уголовную и иную правовую ответственность для государств, которые такое делают", - сказал РИА Новости Кожемякин.
По его словам, ответственность за деятельность националистических организаций на Украине, которые якобы не являются государственными, несет руководство страны.
Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:24
Калашников прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
"ЕСПЧ ангажированная политическая структура, но сам факт подачи такого документа важен… Сам факт обращения субъекта международного права в ЕСПЧ очень весомо, даже весомей, если Украина обратиться туда же, потому что Украина это совершает (нарушает права человека – ред.). А это стороннее государство обращается и просит ЕСПЧ обратить внимание на ситуацию", - отметил Кожемякин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЕвропейский суд по правам человекаУкраинаВ мире
 
 
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