https://ria.ru/20210722/irak-1742443581.html

СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года

СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года - РИА Новости, 22.07.2021

СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года

Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T20:55

2021-07-22T20:55

2021-07-22T21:03

россия

багдад (город)

ирак

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран."Высокопоставленные чиновники Ирака и США намерены опубликовать заявление, содержащее призыв к выводу американских вооруженных сил из Ирака до конца текущего года", - цитирует газета свои источники.В то же время, указывает газета, Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство"* (признана террористической и запрещена в РФ)".* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741127283.html

россия

багдад (город)

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, багдад (город), ирак, сша, в мире