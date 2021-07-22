https://ria.ru/20210722/irak-1742443581.html
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года - РИА Новости, 22.07.2021
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:55
2021-07-22T20:55
2021-07-22T21:03
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран."Высокопоставленные чиновники Ирака и США намерены опубликовать заявление, содержащее призыв к выводу американских вооруженных сил из Ирака до конца текущего года", - цитирует газета свои источники.В то же время, указывает газета, Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство"* (признана террористической и запрещена в РФ)".* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741127283.html
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20:55 22.07.2021 (обновлено: 21:03 22.07.2021)
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
WSJ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года