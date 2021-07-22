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СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года - РИА Новости, 22.07.2021
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:55
2021-07-22T21:03
россия
багдад (город)
ирак
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран."Высокопоставленные чиновники Ирака и США намерены опубликовать заявление, содержащее призыв к выводу американских вооруженных сил из Ирака до конца текущего года", - цитирует газета свои источники.В то же время, указывает газета, Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство"* (признана террористической и запрещена в РФ)".* Запрещенная в России террористическая группировка
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багдад (город)
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россия, багдад (город), ирак, сша, в мире
20:55 22.07.2021 (обновлено: 21:03 22.07.2021)
 
СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года

WSJ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран.
"Высокопоставленные чиновники Ирака и США намерены опубликовать заявление, содержащее призыв к выводу американских вооруженных сил из Ирака до конца текущего года", - цитирует газета свои источники.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:38
США практически завершили вывод войск из Афганистана
В то же время, указывает газета, Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство"* (признана террористической и запрещена в РФ)".
* Запрещенная в России террористическая группировка
 
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