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Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус - РИА Новости, 22.07.2021
Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, заявил директор Уханьской национальной... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T05:35
2021-07-22T06:25
пекин
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ухань
в мире
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что возбудитель COVID-19 мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили это учреждению, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории"Между учеными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Эксперты опубликовали заявление, в котором говорится, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы поддержать теорию об искусственном происхождении COVID-19 или его утечки из лаборатории", — заключил он.
https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
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пекин, коронавирус covid-19, китай, ухань, в мире
05:35 22.07.2021 (обновлено: 06:25 22.07.2021)
 
Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус

Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств утечки коронавируса из лаборатории

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ
Сотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что возбудитель COVID-19 мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили это учреждению, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.

"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", — заявил на брифинге Юань Чжимин.

Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории
"Между учеными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Эксперты опубликовали заявление, в котором говорится, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы поддержать теорию об искусственном происхождении COVID-19 или его утечки из лаборатории", — заключил он.
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