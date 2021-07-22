https://ria.ru/20210722/institut-1742309011.html

Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус

Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус - РИА Новости, 22.07.2021

Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус

Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, заявил директор Уханьской национальной... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T05:35

2021-07-22T05:35

2021-07-22T06:25

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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что возбудитель COVID-19 мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили это учреждению, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории"Между учеными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Эксперты опубликовали заявление, в котором говорится, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы поддержать теорию об искусственном происхождении COVID-19 или его утечки из лаборатории", — заключил он.

https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html

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пекин, коронавирус covid-19, китай, ухань, в мире