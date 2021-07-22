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В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД - РИА Новости, 22.07.2021
В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
Пьяный водитель Subaru сбил инспектора ГИБДД и водителя автомобиля "Лада", остановленного для проверки документов на улице Шахтеров в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T05:39
2021-07-22T06:06
россия
красноярск
дтп
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Пьяный водитель Subaru сбил инспектора ГИБДД и водителя автомобиля "Лада", остановленного для проверки документов на улице Шахтеров в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.В МВД сообщили, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.По его данным, водитель иномарки был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составлен административный протокол за отказ от освидетельствования. На предоставленном пресс-службой видео задержанный водитель Subaru ведет себя агрессивно, требует прекратить видеосъемку, кричит, нецензурно оскорбляет находившихся в отделе полиции и желает им смерти.Также было установлено, что ранее мужчина был лишен водительских прав, в связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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россия, красноярск, дтп, происшествия
05:39 22.07.2021 (обновлено: 06:06 22.07.2021)
 
В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД

В Красноярске иномарка сбила инспектора ГИБДД и водителя при проверке документов

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Пьяный водитель Subaru сбил инспектора ГИБДД и водителя автомобиля "Лада", остановленного для проверки документов на улице Шахтеров в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
"В ходе обеспечения безопасности дорожного движения нарядом ГИБДД для проверки документов была остановлена "Лада". В этот момент в отечественный легковой автомобиль врезалась иномарка Subaru. В результате аварии пострадали водитель "Лады", а также госавтоинспектор 1984 г.р. Предположительно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении.
В МВД сообщили, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.
По его данным, водитель иномарки был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составлен административный протокол за отказ от освидетельствования. На предоставленном пресс-службой видео задержанный водитель Subaru ведет себя агрессивно, требует прекратить видеосъемку, кричит, нецензурно оскорбляет находившихся в отделе полиции и желает им смерти.
Также было установлено, что ранее мужчина был лишен водительских прав, в связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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