https://ria.ru/20210722/inspektor-1742309122.html

В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД

В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД - РИА Новости, 22.07.2021

В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД

Пьяный водитель Subaru сбил инспектора ГИБДД и водителя автомобиля "Лада", остановленного для проверки документов на улице Шахтеров в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T05:39

2021-07-22T05:39

2021-07-22T06:06

россия

красноярск

дтп

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Пьяный водитель Subaru сбил инспектора ГИБДД и водителя автомобиля "Лада", остановленного для проверки документов на улице Шахтеров в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.В МВД сообщили, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.По его данным, водитель иномарки был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составлен административный протокол за отказ от освидетельствования. На предоставленном пресс-службой видео задержанный водитель Subaru ведет себя агрессивно, требует прекратить видеосъемку, кричит, нецензурно оскорбляет находившихся в отделе полиции и желает им смерти.Также было установлено, что ранее мужчина был лишен водительских прав, в связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210720/dostavschik-1742030523.html

россия

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россия, красноярск, дтп, происшествия