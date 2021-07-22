https://ria.ru/20210722/indiya-1742407858.html

В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года

В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года - РИА Новости, 22.07.2021

В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года

Полиция индийского штата Андхра-Прадеш спасла семью, которая провела в изоляции больше года, передает агентство ANI. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:06

2021-07-22T17:06

2021-07-22T17:26

коронавирус covid-19

андхра-прадеш

здоровье - общество

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734595634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb7945616f2040cae6be28aedfd53aec.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Полиция индийского штата Андхра-Прадеш спасла семью, которая провела в изоляции больше года, передает агентство ANI."Здесь проживает семья Чуттугаллы Бенни, его жена и двое детей. Они боялись коронавируса, поэтому заперлись в доме почти на 15 месяцев", — сообщил агентству Чоппала Гурунатх, глава деревни Кадали, где обнаружили семью.Власти узнали о происходящем, когда к дому спрятавшейся женщины и ее 30-летних дочерей пришел волонтер, чтобы сообщить о получении ими участка земли. Женщины отказались открыть дверь, аргументируя это тем, что они умрут, если выйдут на улицу. Родственники семьи сообщили властям, что спрятавшиеся находятся в плохом состоянии.По словам главы деревни, состояние женщин было "плачевным", они много дней не мылись и не стригли волосы. Гурунатх считает, что, если бы власти вмешались на два или три дня позже, женщины могли умереть.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/kurez-1585708566.html

https://ria.ru/20200406/1569560194.html

андхра-прадеш

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андхра-прадеш, здоровье - общество, индия, в мире