https://ria.ru/20210722/indiya-1742407858.html
В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года
В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года - РИА Новости, 22.07.2021
В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года
Полиция индийского штата Андхра-Прадеш спасла семью, которая провела в изоляции больше года, передает агентство ANI. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:06
2021-07-22T17:06
2021-07-22T17:26
коронавирус covid-19
андхра-прадеш
здоровье - общество
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Полиция индийского штата Андхра-Прадеш спасла семью, которая провела в изоляции больше года, передает агентство ANI."Здесь проживает семья Чуттугаллы Бенни, его жена и двое детей. Они боялись коронавируса, поэтому заперлись в доме почти на 15 месяцев", — сообщил агентству Чоппала Гурунатх, глава деревни Кадали, где обнаружили семью.Власти узнали о происходящем, когда к дому спрятавшейся женщины и ее 30-летних дочерей пришел волонтер, чтобы сообщить о получении ими участка земли. Женщины отказались открыть дверь, аргументируя это тем, что они умрут, если выйдут на улицу. Родственники семьи сообщили властям, что спрятавшиеся находятся в плохом состоянии.По словам главы деревни, состояние женщин было "плачевным", они много дней не мылись и не стригли волосы. Гурунатх считает, что, если бы власти вмешались на два или три дня позже, женщины могли умереть.
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коронавирус covid-19, андхра-прадеш, здоровье - общество, индия, в мире
17:06 22.07.2021 (обновлено: 17:26 22.07.2021)
В Индии спасли семью, прятавшуюся в палатке более года
В Индии спасли семью с двумя детьми, прятавшуюся в палатке более года из-за страха заболеть COVID-19
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости.
Полиция индийского штата Андхра-Прадеш
спасла семью, которая провела в изоляции больше года, передает агентство ANI
.
"Здесь проживает семья Чуттугаллы Бенни, его жена и двое детей. Они боялись коронавируса, поэтому заперлись в доме почти на 15 месяцев", — сообщил агентству Чоппала Гурунатх, глава деревни Кадали, где обнаружили семью.
Власти узнали о происходящем, когда к дому спрятавшейся женщины и ее 30-летних дочерей пришел волонтер, чтобы сообщить о получении ими участка земли. Женщины отказались открыть дверь, аргументируя это тем, что они умрут, если выйдут на улицу. Родственники семьи сообщили властям, что спрятавшиеся находятся в плохом состоянии.
"Волонтер сообщил нам о ситуации, и мы поспешили к этому месту. Семья живет в маленькой палатке, они даже нужду справляли в этой маленькой палатке. Мы перевезли их в больницы с помощью местных жителей и полиции. Сейчас они проходят курс лечения", — заявил Гурунатх.
По словам главы деревни, состояние женщин было "плачевным", они много дней не мылись и не стригли волосы. Гурунатх считает, что, если бы власти вмешались на два или три дня позже, женщины могли умереть.