https://ria.ru/20210722/importozameschenie-1742384794.html
Медведев оценил объем импортозамещения в России
Медведев оценил объем импортозамещения в России - РИА Новости, 22.07.2021
Медведев оценил объем импортозамещения в России
Прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:02
2021-07-22T15:02
2021-07-22T15:32
импортозамещение
дмитрий медведев
экономика
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что сейчас в стране реализуется более 20 отраслевых программ, планов в приоритетных гражданских отраслях промышленности. По его словам, запущено более 1 тысячи импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о существенных проблемах с реализацией планов по импортозамещению в ряде российских госкомпаний, которые, по его словам, гораздо хуже встроились в эту работу.На совещании по технологическому развитию РФ в четверг он отметил, что прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей. По его словам, в стране запущено уже более 1 тысячи импортозамещающих проектов, из которых более 500 вышли на серийное производство, "что само по себе неплохо"."Но так обстоит не везде, есть и существенные проблемы с реализацией этих планов. Некоторые государственные компании в этом смысле гораздо хуже встроились в эту работу. Давайте тоже об этом поговорим. Коллеги здесь тоже, видимо, некоторое количество информации предоставят и определенные оценки дадут, в том числе и по линии Генеральной прокуратуры", - обратился Медведев к участникам совещания.
https://ria.ru/20210610/importozameschenie-1736445376.html
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импортозамещение, дмитрий медведев, экономика, россия
15:02 22.07.2021 (обновлено: 15:32 22.07.2021)
Медведев оценил объем импортозамещения в России
Зампредседателя Совбеза Медведев: объем импортозамещения может составить около 600 миллиардов рублей
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Прогнозируемый объем импортозамещения в России
в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"В 2021 году прогнозируемый объем импортозамещения может составить порядка 600 миллиардов рублей", - заявил Медведев на совещании по технологическому развитию РФ в четверг.
Он отметил, что сейчас в стране реализуется более 20 отраслевых программ, планов в приоритетных гражданских отраслях промышленности. По его словам, запущено более 1 тысячи импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о существенных проблемах с реализацией планов по импортозамещению в ряде российских госкомпаний, которые, по его словам, гораздо хуже встроились в эту работу.
На совещании по технологическому развитию РФ в четверг он отметил, что прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей. По его словам, в стране запущено уже более 1 тысячи импортозамещающих проектов, из которых более 500 вышли на серийное производство, "что само по себе неплохо".
"Но так обстоит не везде, есть и существенные проблемы с реализацией этих планов. Некоторые государственные компании в этом смысле гораздо хуже встроились в эту работу. Давайте тоже об этом поговорим. Коллеги здесь тоже, видимо, некоторое количество информации предоставят и определенные оценки дадут, в том числе и по линии Генеральной прокуратуры", - обратился Медведев к участникам совещания.