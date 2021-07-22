https://ria.ru/20210722/graffiti-1742393343.html

Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком

Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком - РИА Новости, 22.07.2021

Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком

Сообщения о том, что на одном из домов в Лондоне появилось изображение главы российского МИД Сергея Лаврова, не подтвердились. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:48

2021-07-22T15:48

2021-07-22T16:39

мария захарова

великобритания

лондон

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что на одном из домов в Лондоне появилось изображение главы российского МИД Сергея Лаврова, не подтвердились.На самом деле кто-то просто дорисовал картинку к скриншоту с Google Street View.Ранее стали распространяться публикации о том, что в столице Великобритании неизвестные написали на стене портрет Лаврова. Рядом была цитата, которую можно перевести как: "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" Как отмечалось в материалах СМИ Соединенного Королевства, так дипломат в 2008 году ответил своему британскому коллеге, который выразил озабоченность в связи с грузино-южноосетинским конфликтом.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новости о граффити, напомнила, что внешнеполитическое ведомство не оценивает произведения искусства, но к народному творчеству относится хорошо, если оно основано на искренней симпатии.

великобритания

лондон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, великобритания, лондон