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Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком
Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком - РИА Новости, 22.07.2021
Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком
Сообщения о том, что на одном из домов в Лондоне появилось изображение главы российского МИД Сергея Лаврова, не подтвердились. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:48
2021-07-22T16:39
мария захарова
великобритания
лондон
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что на одном из домов в Лондоне появилось изображение главы российского МИД Сергея Лаврова, не подтвердились.На самом деле кто-то просто дорисовал картинку к скриншоту с Google Street View.Ранее стали распространяться публикации о том, что в столице Великобритании неизвестные написали на стене портрет Лаврова. Рядом была цитата, которую можно перевести как: "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" Как отмечалось в материалах СМИ Соединенного Королевства, так дипломат в 2008 году ответил своему британскому коллеге, который выразил озабоченность в связи с грузино-южноосетинским конфликтом.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новости о граффити, напомнила, что внешнеполитическое ведомство не оценивает произведения искусства, но к народному творчеству относится хорошо, если оно основано на искренней симпатии.
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мария захарова, великобритания, лондон
15:48 22.07.2021 (обновлено: 16:39 22.07.2021)
 
Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком

Граффити с главой МИД Лавровым в Лондоне оказались фейком

© РИА НовостиПереулок у российского посольства в Лондоне
Переулок у российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что на одном из домов в Лондоне появилось изображение главы российского МИД Сергея Лаврова, не подтвердились.
На самом деле кто-то просто дорисовал картинку к скриншоту с Google Street View.
Ранее стали распространяться публикации о том, что в столице Великобритании неизвестные написали на стене портрет Лаврова. Рядом была цитата, которую можно перевести как: "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" Как отмечалось в материалах СМИ Соединенного Королевства, так дипломат в 2008 году ответил своему британскому коллеге, который выразил озабоченность в связи с грузино-южноосетинским конфликтом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новости о граффити, напомнила, что внешнеполитическое ведомство не оценивает произведения искусства, но к народному творчеству относится хорошо, если оно основано на искренней симпатии.
 
Мария ЗахароваВеликобританияЛондон
 
 
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