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Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании

Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании - РИА Новости, 22.07.2021

Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:05

2021-07-22T13:05

2021-07-22T13:58

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова."В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо", — написала она в Telegram-канале.Недавно в столице Великобритании неизвестные создали граффити с изображением Лаврова и надписью на английском языке, которую можно перевести как "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?".Как пишут СМИ Соединенного Королевства, так дипломат в 2008 году ответил своему британскому коллеге, который выразил озабоченность в связи с грузино-южноосетинским конфликтом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, великобритания, лондон, в мире