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Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании - РИА Новости, 22.07.2021
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:05
2021-07-22T13:05
2021-07-22T13:58
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова."В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо", — написала она в Telegram-канале.Недавно в столице Великобритании неизвестные создали граффити с изображением Лаврова и надписью на английском языке, которую можно перевести как "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?".Как пишут СМИ Соединенного Королевства, так дипломат в 2008 году ответил своему британскому коллеге, который выразил озабоченность в связи с грузино-южноосетинским конфликтом.
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россия, мария захарова, великобритания, лондон, в мире
13:05 22.07.2021 (обновлено: 13:58 22.07.2021)
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании
Официальный представитель МИД Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Великобритании