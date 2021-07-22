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Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой
Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой - РИА Новости, 22.07.2021
Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой
Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна прокомментировала слухи о его романе со Светланой Ходченковой. Свое мнение она озвучила в эфире программы "Судьба... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
шоубиз
умер станислав говорухин
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станислав говорухин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна прокомментировала слухи о его романе со Светланой Ходченковой. Свое мнение она озвучила в эфире программы "Судьба человека". "Вот Светлана Ходченкова... Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не обожать, не восхищаться ею? Она в то время была его музой. Если бы я на секунду почувствовала, увидела в его глазах холод, то тут бы места было мало. Я бы взяла сумку и уехала бы. У меня гордыня. Он это знал прекрасно. Я думаю, если у него и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, что он разрывается между кем-то и мною, то или убила бы его, или развернулась бы и ушла", — заявила Галина Борисовна.Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни в 2018. Он создал такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят" и другие шедевры. В ноябре 2018 президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.
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умер станислав говорухин, знаменитости, станислав говорухин, светлана ходченкова
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна прокомментировала слухи о его романе со Светланой Ходченковой. Свое мнение она озвучила
в эфире программы "Судьба человека".
"Вот Светлана Ходченкова... Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не обожать, не восхищаться ею? Она в то время была его музой. Если бы я на секунду почувствовала, увидела в его глазах холод, то тут бы места было мало. Я бы взяла сумку и уехала бы. У меня гордыня. Он это знал прекрасно. Я думаю, если у него и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, что он разрывается между кем-то и мною, то или убила бы его, или развернулась бы и ушла", — заявила Галина Борисовна.
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни в 2018. Он создал такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят" и другие шедевры.
В ноябре 2018 президент России Владимир Путин подписал
указ об увековечивании памяти Говорухина.