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Шоубиз
https://ria.ru/20210722/govorukhin-1742375534.html
Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой
Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой - РИА Новости, 22.07.2021
Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой
Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна прокомментировала слухи о его романе со Светланой Ходченковой. Свое мнение она озвучила в эфире программы "Судьба... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
шоубиз
умер станислав говорухин
знаменитости
станислав говорухин
светлана ходченкова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна прокомментировала слухи о его романе со Светланой Ходченковой. Свое мнение она озвучила в эфире программы "Судьба человека". "Вот Светлана Ходченкова... Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не обожать, не восхищаться ею? Она в то время была его музой. Если бы я на секунду почувствовала, увидела в его глазах холод, то тут бы места было мало. Я бы взяла сумку и уехала бы. У меня гордыня. Он это знал прекрасно. Я думаю, если у него и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, что он разрывается между кем-то и мною, то или убила бы его, или развернулась бы и ушла", — заявила Галина Борисовна.Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни в 2018. Он создал такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят" и другие шедевры. В ноябре 2018 президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.
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умер станислав говорухин, знаменитости, станислав говорухин, светлана ходченкова
14:15 22.07.2021
 

Муза: вдова Говорухина высказалась о его романе с Ходченковой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРежиссер Станислав Говорухин
Режиссер Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдова Станислава Говорухина Галина Борисовна прокомментировала слухи о его романе со Светланой Ходченковой. Свое мнение она озвучила в эфире программы "Судьба человека".
"Вот Светлана Ходченкова... Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не обожать, не восхищаться ею? Она в то время была его музой. Если бы я на секунду почувствовала, увидела в его глазах холод, то тут бы места было мало. Я бы взяла сумку и уехала бы. У меня гордыня. Он это знал прекрасно. Я думаю, если у него и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, что он разрывается между кем-то и мною, то или убила бы его, или развернулась бы и ушла", — заявила Галина Борисовна.
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни в 2018. Он создал такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят" и другие шедевры.
В ноябре 2018 президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.
Прощание с режиссером Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. 16 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 16.06.2018
16 июня 2018, 15:35Культура
Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище
 
ШоубизУмер Станислав ГоворухинЗнаменитостиСтанислав ГоворухинСветлана Ходченкова
 
 
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