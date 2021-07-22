https://ria.ru/20210722/glushkov-1742312806.html

Против первого замминистра природы и экологии Хакасии завели дело

Против первого замминистра природы и экологии Хакасии завели дело - РИА Новости, 22.07.2021

Против первого замминистра природы и экологии Хакасии завели дело

Уголовное дело по подозрению в хищении с использованием служебного положения возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T07:51

2021-07-22T07:51

2021-07-22T10:25

сергей глушков

россия

республика хакасия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело по подозрению в хищении с использованием служебного положения возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова, сообщает пресс-служба главы республики."Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере). Речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, министерство содействует следствию", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Глушков освобожден от занимаемой должности, служебный контракт с ним расторгнут с 22 июля.Глава Хакасии Валентин Коновалов, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Глушкова, обратился к силовикам с просьбой о тщательном расследовании."Я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой провести скрупулёзное расследование. Правительство Хакасии со своей стороны будет оказывать следствию всестороннее содействие. Я также обращаюсь ко всем государственным служащим, к руководителям министерств и ведомств: сам факт возбуждения уголовного дела бросает тень на всю систему региональной власти. Прошу со всей серьезностью отнестись к этому сигналу. Нарушителям закона не место в органах государственной власти республики Хакасия", - приводит пресс-служба слова Коновалова.В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

https://ria.ru/20210611/ministr-1736626838.html

https://ria.ru/20210722/sud-1742309544.html

россия

республика хакасия

красноярск

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сергей глушков, россия, республика хакасия, красноярск, происшествия