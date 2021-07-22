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На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера - РИА Новости, 22.07.2021
На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T03:53
2021-07-22T03:53
игорь забажан
игорь немировский
кировоградская область
адольф гитлер
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На это на своей странице Facebook обратил внимание уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался.Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.Через два дня официальный комментарий об этой ситуации на своей странице в Facebook дал глава Новомиргорода Игорь Забажан. По его словам, организаторы соревнования оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, на соревнование вызвали сотрудников полиции, а с участниками школьной команды провели разъяснительную работу, после чего они изменили название команды и продолжили участие в спортивном мероприятии.Градоначальник также добавил, что после случившегося в городе запланировали образовательные мероприятия для детей, чтобы "напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика".
https://ria.ru/20200525/1571974558.html
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игорь забажан, игорь немировский, кировоградская область, адольф гитлер, украина, в мире
03:53 22.07.2021
 
На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера

В украинском городе Новомиргород в соревнованиях выступила школьная команда "Гитлеровцы"

© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На это на своей странице Facebook обратил внимание уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.
В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался.
"Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды "Гитлеровцы". <…> Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает", — написал Немировский.
Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.
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Через два дня официальный комментарий об этой ситуации на своей странице в Facebook дал глава Новомиргорода Игорь Забажан. По его словам, организаторы соревнования оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, на соревнование вызвали сотрудников полиции, а с участниками школьной команды провели разъяснительную работу, после чего они изменили название команды и продолжили участие в спортивном мероприятии.
"Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", — написал Забажан.
Градоначальник также добавил, что после случившегося в городе запланировали образовательные мероприятия для детей, чтобы "напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика".
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Игорь ЗабажанИгорь НемировскийКировоградская областьАдольф ГитлерУкраинаВ мире
 
 
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