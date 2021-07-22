https://ria.ru/20210722/gitlerovtsy-1742306597.html

На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера

На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера - РИА Новости, 22.07.2021

На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера

В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T03:53

2021-07-22T03:53

2021-07-22T03:53

игорь забажан

игорь немировский

кировоградская область

адольф гитлер

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На это на своей странице Facebook обратил внимание уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался.Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.Через два дня официальный комментарий об этой ситуации на своей странице в Facebook дал глава Новомиргорода Игорь Забажан. По его словам, организаторы соревнования оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, на соревнование вызвали сотрудников полиции, а с участниками школьной команды провели разъяснительную работу, после чего они изменили название команды и продолжили участие в спортивном мероприятии.Градоначальник также добавил, что после случившегося в городе запланировали образовательные мероприятия для детей, чтобы "напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика".

https://ria.ru/20200525/1571974558.html

https://ria.ru/20210706/ukraina-1740024620.html

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь забажан, игорь немировский, кировоградская область, адольф гитлер, украина, в мире