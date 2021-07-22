https://ria.ru/20210722/gaz-1742446864.html

Медведчук выступил за создание газотранспортного консорциума

Медведчук выступил за создание газотранспортного консорциума - РИА Новости, 22.07.2021

Медведчук выступил за создание газотранспортного консорциума

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя совместное заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2",... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T21:47

2021-07-22T21:47

2021-07-22T21:47

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

северный поток — 2

балтийское море

виктор медведчук

евросоюз

киев

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя совместное заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2", высказался за создание газотранспортного консорциума между Украиной, РФ и ЕС.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Вместо того, чтобы вступать в сомнительные союзы и пытаться заручиться покровительством Запада, Киеву стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС, как потребителя российского газа, и РФ, как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом", - заявил Медведчук в интервью изданию "Стена".Помимо этого, депутат заявил о необходимости модернизации газотранспортной системы Украины и высказал идею привлечения финансирования от возможных участников консорциума."ГТС Украины, как общеизвестно, требует модернизации, а значит, и серьезных капиталовложений. От поддержания газовой трубы в стабильном рабочем состоянии зависит будущее экономики всей Украины. А привлечь такие средства без иностранных партнеров, которыми могли бы стать участники консорциума, вряд ли возможно. Более того, создание трехстороннего газотранспортного консорциума – вопрос, который созрел и перезрел – могло бы стать драйвером "перезагрузки" отношений между Украиной и Россией. И необходимость такой "перезагрузки" у меня лично сомнений не вызывает", - добавил Медведчук.Само заявление США и ФРГ по "Северному потоку 2" депутат назвал "холодным душем" для украинской власти и "стратегическим проигрышем" страны."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/garantii-1742440446.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742434109.html

россия

балтийское море

киев

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, северный поток — 2, балтийское море, виктор медведчук, евросоюз, киев