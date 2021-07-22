https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html

В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину

В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину

Если будет спрос, то будет и транзит российского газа через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:28

2021-07-22T16:28

2021-07-22T17:03

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

александр грушко

германия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736063661_689:0:3011:1306_1920x0_80_0_0_4bae8d1a89c3e5d39455e03b193394d8.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если будет спрос, то будет и транзит российского газа через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по "Северному потоку — 2".При этом дипломат задается вопросом, как "титанические усилия" США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить покупать американский сочетаются с требованием сохранить сквозные поставки после 2024 года. "Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ", — рассуждает он. Грушко также отметил, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ назван переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики."Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", — указал он на еще одно противоречие.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния, в том числе санкционные."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим. Вашингтон в этой связи четырежды вводил санкции, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T16:28 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, александр грушко, германия, сша, украина