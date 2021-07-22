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В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину
В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину
Если будет спрос, то будет и транзит российского газа через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:28
2021-07-22T17:03
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
александр грушко
германия
сша
украина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если будет спрос, то будет и транзит российского газа через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по "Северному потоку — 2".При этом дипломат задается вопросом, как "титанические усилия" США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить покупать американский сочетаются с требованием сохранить сквозные поставки после 2024 года. "Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ", — рассуждает он. Грушко также отметил, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ назван переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики."Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", — указал он на еще одно противоречие.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния, в том числе санкционные."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим. Вашингтон в этой связи четырежды вводил санкции, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, александр грушко, германия, сша, украина
16:28 22.07.2021 (обновлено: 17:03 22.07.2021)
 
В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину

Замглавы МИД Грушко: транзит российского газа через Украину будет после 2024 года, если будет спрос

© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если будет спрос, то будет и транзит российского газа через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по "Северному потоку — 2".

"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", — пояснил он.

При этом дипломат задается вопросом, как "титанические усилия" США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить покупать американский сочетаются с требованием сохранить сквозные поставки после 2024 года. "Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ", — рассуждает он.
Грушко также отметил, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ назван переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
"Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", — указал он на еще одно противоречие.
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Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы условия для работы "Северного потока — 2".
В частности, США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния, в том числе санкционные.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим. Вашингтон в этой связи четырежды вводил санкции, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАлександр ГрушкоГерманияСШАУкраина
 
 
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