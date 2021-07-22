16:28 22.07.2021 (обновлено: 17:03 22.07.2021)
В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину
Замглавы МИД Грушко: транзит российского газа через Украину будет после 2024 года, если будет спрос
© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если будет спрос, то будет и транзит российского газа через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по "Северному потоку — 2".
"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", — пояснил он.
При этом дипломат задается вопросом, как "титанические усилия" США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить покупать американский сочетаются с требованием сохранить сквозные поставки после 2024 года. "Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ", — рассуждает он.
Грушко также отметил, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ назван переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
"Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", — указал он на еще одно противоречие.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы условия для работы "Северного потока — 2".
В частности, США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния, в том числе санкционные.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим. Вашингтон в этой связи четырежды вводил санкции, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.