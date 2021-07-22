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Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД - РИА Новости, 22.07.2021
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД
РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:12
2021-07-22T16:12
россия
мария захарова
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия никогда не использовала поставки энергоносителей или вопрос о транзите в качестве оружия и не намерена этого делать в будущем", - сказала она в ходе брифинга в четверг. По ее словам, РФ последовательно выступает за деполитизацию энергетического сотрудничества."У нас никогда не было намерений не поставлять газ на Украину, через Украину. Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер, является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов", - добавила Захарова.
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россия, мария захарова, украина, в мире
16:12 22.07.2021
 
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: Россия не будет использовать вопрос о транзите газа в качестве оружия

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия никогда не использовала поставки энергоносителей или вопрос о транзите в качестве оружия и не намерена этого делать в будущем", - сказала она в ходе брифинга в четверг. По ее словам, РФ последовательно выступает за деполитизацию энергетического сотрудничества.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 13:36
Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа
"У нас никогда не было намерений не поставлять газ на Украину, через Украину. Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер, является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов", - добавила Захарова.
 
РоссияМария ЗахароваУкраинаВ мире
 
 
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