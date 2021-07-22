https://ria.ru/20210722/gaz-1742396746.html
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД - РИА Новости, 22.07.2021
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД
РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:12
2021-07-22T16:12
2021-07-22T16:12
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия никогда не использовала поставки энергоносителей или вопрос о транзите в качестве оружия и не намерена этого делать в будущем", - сказала она в ходе брифинга в четверг. По ее словам, РФ последовательно выступает за деполитизацию энергетического сотрудничества."У нас никогда не было намерений не поставлять газ на Украину, через Украину. Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер, является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20210722/tranzit-1742368572.html
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россия, мария захарова, украина, в мире
Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД
Представитель МИД Захарова: Россия не будет использовать вопрос о транзите газа в качестве оружия