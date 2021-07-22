https://ria.ru/20210722/gaz-1742396746.html

Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД

Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД - РИА Новости, 22.07.2021

Россия не будет использовать вопрос транзита газа как оружие, заявил МИД

РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:12

2021-07-22T16:12

2021-07-22T16:12

россия

мария захарова

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03214476b56c4938a1ac9b30167f21e9.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РФ никогда не использовала вопрос о транзите газа и поставки энергоресурсов в качестве оружия и не намерена этого делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия никогда не использовала поставки энергоносителей или вопрос о транзите в качестве оружия и не намерена этого делать в будущем", - сказала она в ходе брифинга в четверг. По ее словам, РФ последовательно выступает за деполитизацию энергетического сотрудничества."У нас никогда не было намерений не поставлять газ на Украину, через Украину. Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер, является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742368572.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, украина, в мире