https://ria.ru/20210722/gaz-1742305434.html

"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину

"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 22.07.2021

"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину

Сенатор Алексей Пушков усомнился в Telegram в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T03:06

2021-07-22T03:06

2021-07-22T03:06

россия

северный поток — 2

балтийское море

южный поток

виктория нуланд

евросоюз

алексей пушков

германия

сша

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков усомнился в Telegram в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.По его словам, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Однако, как отметил политик, в условиях работы "Южного потока" и после открытия "Северного потока — 2" его объемы могут оказаться незначительными.Сенатор заключил, что предположение об использовании Россией газа как "политического оружия" преследует чисто геополитические цели США в Европе.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

https://ria.ru/20210722/antonov-1742302928.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

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россия, северный поток — 2, балтийское море, южный поток, виктория нуланд, евросоюз, алексей пушков, германия, сша, украина, в мире