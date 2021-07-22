"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину
Сенатор Алексей Пушков рассказал о судьбе транзита российского газа через Украину
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков усомнился в Telegram в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.
По его словам, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Однако, как отметил политик, в условиях работы "Южного потока" и после открытия "Северного потока — 2" его объемы могут оказаться незначительными.
"Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. "It is the market, stupid"! (Это рынок, глупцы. — Прим. ред.)", — отметил Пушков.
Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.