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"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину
"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 22.07.2021
"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину
Сенатор Алексей Пушков усомнился в Telegram в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T03:06
2021-07-22T03:06
россия
северный поток — 2
балтийское море
южный поток
виктория нуланд
евросоюз
алексей пушков
германия
сша
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков усомнился в Telegram в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.По его словам, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Однако, как отметил политик, в условиях работы "Южного потока" и после открытия "Северного потока — 2" его объемы могут оказаться незначительными.Сенатор заключил, что предположение об использовании Россией газа как "политического оружия" преследует чисто геополитические цели США в Европе.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html
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россия, северный поток — 2, балтийское море, южный поток, виктория нуланд, евросоюз, алексей пушков, германия, сша, украина, в мире
03:06 22.07.2021
 
"Глупцы": Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину

Сенатор Алексей Пушков рассказал о судьбе транзита российского газа через Украину

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков усомнился в Telegram в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.
По его словам, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Однако, как отметил политик, в условиях работы "Южного потока" и после открытия "Северного потока — 2" его объемы могут оказаться незначительными.
"Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. "It is the market, stupid"! (Это рынок, глупцы. — Прим. ред.)", — отметил Пушков.
Сенатор заключил, что предположение об использовании Россией газа как "политического оружия" преследует чисто геополитические цели США в Европе.
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Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЮжный потокВиктория НуландЕвросоюзАлексей ПушковГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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