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Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков
Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2021
Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков
Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:24
2021-07-22T13:24
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
берлин (город)
украина
экономика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ФРГ и США.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется", - сказал Песков журналистам."Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - добавил он.
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северный поток — 2, дмитрий песков, сша, берлин (город), украина, экономика
13:24 22.07.2021
 
Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ФРГ и США.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется", - сказал Песков журналистам.
"Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - добавил он.
Надводная сварка захлестного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 13:22
Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
 
Северный поток — 2Дмитрий ПесковСШАБерлин (город)УкраинаЭкономика
 
 
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