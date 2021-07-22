https://ria.ru/20210722/garant-1742365186.html

Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков

Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2021

Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков

Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:24

2021-07-22T13:24

2021-07-22T13:24

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

берлин (город)

украина

экономика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ФРГ и США.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется", - сказал Песков журналистам."Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - добавил он.

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html

сша

берлин (город)

украина

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северный поток — 2, дмитрий песков, сша, берлин (город), украина, экономика