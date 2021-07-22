Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия остается ответственным гарантом энергобезопасности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ФРГ и США.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется", - сказал Песков журналистам.
"Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - добавил он.