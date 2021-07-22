https://ria.ru/20210722/foto-1742432690.html
Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone
Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone - РИА Новости, 22.07.2021
Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone
Снимок москвички Татьяны Мерзляковой, который она сделала во время поездки в Териберку, занял первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:32
2021-07-22T19:32
2021-07-22T19:32
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apple iphone
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мурманская область
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Снимок москвички Татьяны Мерзляковой, который она сделала во время поездки в Териберку, занял первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021 в категории "Путешествия", сообщает пресс-служба компании Apple."Татьяна Мерзлякова из Москвы – победитель в категории "Путешествия" со снимком северного сияния, сделанным на Териберке, Мурманская область, на iPhone 12 Pro Max в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, участник из России впервые стал победителем в этой категории.Татьяна Мерзлякова, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что сделала снимок во время спонтанного путешествия на Кольский полуостров минувшей зимой, куда она отправилась в надежде увидеть северное сияние."Там было минус 27 по Цельсию и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке - очень рекомендую, невероятной красоты место!" - добавила она.Как отмечает компания, всего на конкурс в этом году были присланы тысячи фотографий, сделанных на iPhone, из более чем 140 стран. Лауреатами премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеша. Фотографом года был признан фотожурналист Иштван Керекеш из Румынии за фото "Трансильванские пастухи".
https://ria.ru/20200713/1574266168.html
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кольский полуостров, apple iphone, apple, мурманская область, общество
Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone
Россиянка Татьяна Мерзлякова победила в конкурсе фотографий на iPhone в категории "Путешествия"