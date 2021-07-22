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Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля

Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля - РИА Новости, 22.07.2021

Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля

Рубль третий день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Валюта еврозоны впервые с 6 июля опустилась ниже 87 рублей.Курс доллара... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:08

2021-07-22T10:08

2021-07-22T11:34

экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рубль третий день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Валюта еврозоны впервые с 6 июля опустилась ниже 87 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 мск падал на 25 копеек — до 73,77 рубля, евро — на 22 копейки, до 87,02 (минутами ранее было 86,98).На позитивном внешнем фоне растет и отечественный рынок акций, при этом нефть дешевеет.Цены на сырье корректируются после существенного скачка накануне. По состоянию на 8:00 мск сентябрьские фьючерсы на Brent снижались на 0,51% — до 71,86 доллара за баррель, на WTI — на 0,47%, до 69,97.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика