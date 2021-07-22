https://ria.ru/20210722/espch-1742450196.html
МИД рассказал подробности иска России в ЕСПЧ
МИД рассказал подробности иска России в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021
МИД рассказал подробности иска России в ЕСПЧ
Пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по ситуации на Украине, который был направлен в жалобе России, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T22:50
2021-07-22T22:50
2021-07-22T22:50
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по ситуации на Украине, который был направлен в жалобе России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен", - заявила Захарова в эфире Соловьёв LIVE.По её словам, в ЕСПЧ должны заняться своими прямыми обязанностями и "обратить взор в тот регион, где погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы".
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россия, мария захарова, совет европы, генеральная прокуратура рф, москва, киев, в мире
МИД рассказал подробности иска России в ЕСПЧ
Представитель МИД Захарова: пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по Украине