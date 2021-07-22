https://ria.ru/20210722/espch-1742387993.html

МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ

МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021

МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу украинского Минюста Дениса Малюську не опережать развитие событий в вопросах... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:17

2021-07-22T15:17

2021-07-22T16:49

россия

денис малюська

мария захарова

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу украинского Минюста Дениса Малюську не опережать развитие событий в вопросах судопроизводства.Ранее Москва подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней российская сторона обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". После этого Малюська заявил в Facebook, что Россию ждет неминуемое поражение."Сильное заявление от главы Министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", — отметила Захарова в Telegram-канале.Дипломат напомнила, что на протяжении многих лет российские органы исполнительной и законодательной власти публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине.Захарова уточнила, что Москва поднимала этот вопрос в ОБСЕ, Совете Европы, ООН и привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине на уровне МИД и российского руководства."Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны. — Прим. ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", — добавила представитель МИД.Как указала дипломат, в жалобе нет политической конъюнктуры — только факты, и документ не могут проигнорировать. Захарова выразила надежду на то, что ЕСПЧ проявит аполитичность и независимость, а также детально изучит "доказательную базу нарушений прав человека киевским режимом".В жалобе в ЕСПЧ Россия обвиняет Украину в:Кроме того, Москва требует от Киева немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств на Украине, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/espch-1742358280.html

https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html

https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html

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одесса

киев

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россия, денис малюська, мария захарова, совет европы, генеральная прокуратура рф, одесса, киев, в мире