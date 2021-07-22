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МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ
МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021
МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу украинского Минюста Дениса Малюську не опережать развитие событий в вопросах... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:17
2021-07-22T16:49
россия
денис малюська
мария захарова
совет европы
генеральная прокуратура рф
одесса
киев
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу украинского Минюста Дениса Малюську не опережать развитие событий в вопросах судопроизводства.Ранее Москва подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней российская сторона обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". После этого Малюська заявил в Facebook, что Россию ждет неминуемое поражение."Сильное заявление от главы Министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", — отметила Захарова в Telegram-канале.Дипломат напомнила, что на протяжении многих лет российские органы исполнительной и законодательной власти публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине.Захарова уточнила, что Москва поднимала этот вопрос в ОБСЕ, Совете Европы, ООН и привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине на уровне МИД и российского руководства."Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны. — Прим. ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", — добавила представитель МИД.Как указала дипломат, в жалобе нет политической конъюнктуры — только факты, и документ не могут проигнорировать. Захарова выразила надежду на то, что ЕСПЧ проявит аполитичность и независимость, а также детально изучит "доказательную базу нарушений прав человека киевским режимом".В жалобе в ЕСПЧ Россия обвиняет Украину в:Кроме того, Москва требует от Киева немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств на Украине, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/espch-1742358280.html
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россия, денис малюська, мария захарова, совет европы, генеральная прокуратура рф, одесса, киев, в мире
15:17 22.07.2021 (обновлено: 16:49 22.07.2021)
 
МИД призвал Украину не предвосхищать решения ЕСПЧ

Официальный представитель МИД Захарова: глава Минюста Украины Малюська должен уважать мнение ЕСПЧ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу украинского Минюста Дениса Малюську не опережать развитие событий в вопросах судопроизводства.
Ранее Москва подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней российская сторона обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". После этого Малюська заявил в Facebook, что Россию ждет неминуемое поражение.
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"Сильное заявление от главы Министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", — отметила Захарова в Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что на протяжении многих лет российские органы исполнительной и законодательной власти публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине.

"Мы делали все для того, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала, в публичном пространстве", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Захарова уточнила, что Москва поднимала этот вопрос в ОБСЕ, Совете Европы, ООН и привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине на уровне МИД и российского руководства.

"Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны. — Прим. ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", — добавила представитель МИД.
Как указала дипломат, в жалобе нет политической конъюнктуры — только факты, и документ не могут проигнорировать. Захарова выразила надежду на то, что ЕСПЧ проявит аполитичность и независимость, а также детально изучит "доказательную базу нарушений прав человека киевским режимом".
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В жалобе в ЕСПЧ Россия обвиняет Украину в:
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  • в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
  • в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
  • в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
  • в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
  • в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
  • в водной блокаде Крыма;
  • в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
  • в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Кроме того, Москва требует от Киева немедленно прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств на Украине, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
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