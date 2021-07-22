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МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины
МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021
МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины
Власти России на протяжении многих лет публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем, заявила официальный... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:48
2021-07-22T14:12
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европейский суд по правам человека
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти России на протяжении многих лет публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.Ранее в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Мы делали все для того, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала, в публичном пространстве. Как вы тоже знаете, и органы исполнительной власти, представители законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, раньше Россия постоянного говорила об этом во всех форматах: и в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в ООН, а также привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине за последние годы на уровне МИД и руководства РФ."Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны - ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", - добавила Захарова."Еще раз хотела бы обратить внимание: здесь нет политической конъюнктуры. То, что мы наблюдаем от Запада, когда политизированный вопрос прокручивается через ЕСПЧ. Здесь есть многолетние попытки привлечь внимание на всех уровнях к проблеме, здесь есть фактологический материал... В данном случае факты, факты и только факты", - заявила Захаров в эфире телеканала "Россия 1".Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европейский суд по правам человека, украина, в мире
13:48 22.07.2021 (обновлено: 14:12 22.07.2021)
 
МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины

Представитель МИД России Захарова: в жалобе против Украины в ЕСПЧ нет политической конъюнктуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти России на протяжении многих лет публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.
Ранее в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Мы делали все для того, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала, в публичном пространстве. Как вы тоже знаете, и органы исполнительной власти, представители законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, раньше Россия постоянного говорила об этом во всех форматах: и в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в ООН, а также привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине за последние годы на уровне МИД и руководства РФ.
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"Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны - ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", - добавила Захарова.
"Еще раз хотела бы обратить внимание: здесь нет политической конъюнктуры. То, что мы наблюдаем от Запада, когда политизированный вопрос прокручивается через ЕСПЧ. Здесь есть многолетние попытки привлечь внимание на всех уровнях к проблеме, здесь есть фактологический материал... В данном случае факты, факты и только факты", - заявила Захаров в эфире телеканала "Россия 1".
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
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