https://ria.ru/20210722/espch-1742370833.html

МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины

МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021

МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины

Власти России на протяжении многих лет публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем, заявила официальный... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:48

2021-07-22T13:48

2021-07-22T14:12

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европейский суд по правам человека

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти России на протяжении многих лет публично "били в набат" о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.Ранее в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Мы делали все для того, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала, в публичном пространстве. Как вы тоже знаете, и органы исполнительной власти, представители законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, раньше Россия постоянного говорила об этом во всех форматах: и в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в ООН, а также привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине за последние годы на уровне МИД и руководства РФ."Если не говорить о редких исключениях, мы видели абсолютно немую картину, когда они (западные страны - ред.) не хотели говорить на эту тему, не хотели фиксировать факты, не хотели давать им оценки, они уходили от разговора и обсуждения", - добавила Захарова."Еще раз хотела бы обратить внимание: здесь нет политической конъюнктуры. То, что мы наблюдаем от Запада, когда политизированный вопрос прокручивается через ЕСПЧ. Здесь есть многолетние попытки привлечь внимание на всех уровнях к проблеме, здесь есть фактологический материал... В данном случае факты, факты и только факты", - заявила Захаров в эфире телеканала "Россия 1".Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.

https://ria.ru/20210722/krym-1742345742.html

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