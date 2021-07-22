https://ria.ru/20210722/espch-1742364171.html

В Кремле прокомментировали обращение России в ЕСПЧ

В Кремле прокомментировали обращение России в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021

В Кремле прокомментировали обращение России в ЕСПЧ

Обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину является абсолютно закономерным, все сделано в рамках норм этой организации, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:20

2021-07-22T13:20

2021-07-22T13:30

россия

европейский суд по правам человека

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину является абсолютно закономерным, все сделано в рамках норм этой организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Вы знаете, что этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна. И кроме того, вы знаете, что президент говорил весьма и весьма негативно о процессах, которые сейчас происходят в Украине, и конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы", - сказал Песков в ответ на вопрос, доверяет ли президент РФ Владимир Путин данному механизму и считает ли его способным решить проблемы во взаимоотношениях России и Украины."Да, безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли российский запрос в ЕСПЧ не просто формальным обращением, а попыткой действительно разобраться в ситуации.

https://ria.ru/20210722/isk-1742360091.html

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россия, европейский суд по правам человека, дмитрий песков, украина, в мире