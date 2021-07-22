13:20 22.07.2021 (обновлено: 13:30 22.07.2021)
В Кремле прокомментировали обращение России в ЕСПЧ
Пресс-секретарь Песков назвал обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину абсолютно закономерным
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину является абсолютно закономерным, все сделано в рамках норм этой организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Разумеется, отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации. Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам, и в рамках, опять же, тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данной жалобе.
"Вы знаете, что этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна. И кроме того, вы знаете, что президент говорил весьма и весьма негативно о процессах, которые сейчас происходят в Украине, и конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы", - сказал Песков в ответ на вопрос, доверяет ли президент РФ Владимир Путин данному механизму и считает ли его способным решить проблемы во взаимоотношениях России и Украины.
"Да, безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли российский запрос в ЕСПЧ не просто формальным обращением, а попыткой действительно разобраться в ситуации.