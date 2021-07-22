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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210722/dyurer-1742082325.html
Ученые выяснили по наброску, где Дюрер проиграл много денег
Ученые выяснили по наброску, где Дюрер проиграл много денег - РИА Новости, 22.07.2021
Ученые выяснили по наброску, где Дюрер проиграл много денег
Ученые выяснили, какое игорное заведение изображено на одном из рисунков Альбрехта Дюрера, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T03:20
2021-07-22T03:20
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ахен
культура
новости культуры
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, какое игорное заведение изображено на одном из рисунков Альбрехта Дюрера, сообщает The Art Newspaper.По словам специалиста, на эскизе из Британского музея, который сейчас демонстрируется на крупной выставке в Ахене (Германия), представлен городской трактир "Zum Spiegel" ("Зеркало"). На переднем плане наброска изображены две пивные кружки с крышками, а также стол, на котором стоит еще один сосуд.В своем дневнике Дюрер упоминал, что посещал "Zum Spiegel", и даже сделал запись о том, как однажды потерял там деньги в азартной игре."Я потратил пять серебряных пенсов, выпивая с друзьями. Семь я проиграл Хансу Эбнеру в "Zum Spiegel", — пишет Дюрер. Связь между дневниковой записью и рисунком установил ​​Кристоф Мецгер, главный хранитель галереи Альбертина в Вене и специалист по творчеству художника. Он предлагает новую реконструкцию альбома для рисования, который Дюрер использовал во время своего визита в Нидерланды в 1520–21-х годах. Мецгер выявил последовательность листов, позволившую ему предположить, что на этом эскизе изображен именно "Zum Spiegel".
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РИА Новости
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выставки, музеи, британский музей, ахен, новости культуры, живопись
03:20 22.07.2021
 

Ученые выяснили по наброску, где Дюрер проиграл много денег

© The Trustees of the British Museum Рисунок Дюрера
Рисунок Дюрера
© The Trustees of the British Museum
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, какое игорное заведение изображено на одном из рисунков Альбрехта Дюрера, сообщает The Art Newspaper.
По словам специалиста, на эскизе из Британского музея, который сейчас демонстрируется на крупной выставке в Ахене (Германия), представлен городской трактир "Zum Spiegel" ("Зеркало"). На переднем плане наброска изображены две пивные кружки с крышками, а также стол, на котором стоит еще один сосуд.
В своем дневнике Дюрер упоминал, что посещал "Zum Spiegel", и даже сделал запись о том, как однажды потерял там деньги в азартной игре.
"Я потратил пять серебряных пенсов, выпивая с друзьями. Семь я проиграл Хансу Эбнеру в "Zum Spiegel", — пишет Дюрер.
Связь между дневниковой записью и рисунком установил ​​Кристоф Мецгер, главный хранитель галереи Альбертина в Вене и специалист по творчеству художника. Он предлагает новую реконструкцию альбома для рисования, который Дюрер использовал во время своего визита в Нидерланды в 1520–21-х годах. Мецгер выявил последовательность листов, позволившую ему предположить, что на этом эскизе изображен именно "Zum Spiegel".
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