https://ria.ru/20210722/dvorets-1742373057.html

Стали известны подробности об особняке полковника Сафонова

Стали известны подробности об особняке полковника Сафонова - РИА Новости, 22.07.2021

Стали известны подробности об особняке полковника Сафонова

Особняк начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, получившего скандальную известность из-за дела о коррупции, находится в квартале, где... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:58

2021-07-22T13:58

2021-07-22T17:58

дело руководства гибдд ставрополья

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

ставрополь

происшествия

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СТАВРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Особняк начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, получившего скандальную известность из-за дела о коррупции, находится в квартале, где расположено множество шикарных домов, передает корреспондент РИА Новости с места события.СК РФ во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из "дворца" полковника Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками 5-тысячных купюр. Запись вызвала широкий общественный резонанс, прежде всего, благодаря сочетанию вычурности интерьера и личности хозяина дома, призывавшего на одном из видео УГИБДД жестко бороться с коррупцией.Самый известный особняк Ставрополя - дом главного гаишника региона - находится в частном секторе Ленинского района города. Стоимость жилья здесь, согласно сайтам объявлений, начинается от 11-12 миллионов рублей за простой домик в один этаж. Но таких на улице Сипягина и соседней Турбина практически нет, только больше и пышнее.Трехэтажные, некоторые из природного камня, с множествами построек во дворе и высокими заборами. И в этом плане особняк Сафонова мало чем отличается от них. Разве что пафосными колоннами и металлическими львами под золото вензелями и львами на воротах."Люди в этом доме хорошие, всегда здороваются", - сообщили РИА Новости соседи. Но общаются с журналистами лишь единицы из тех, кто живёт на улице Сипягина.Корреспондент РИА Новости постучался в дом Сафонова, но в домофон ответила женщина, что хозяйки Елены нет дома, а ребенок спит, и дверь не открыла.Сейчас хозяин "дворца" заключен в СИЗО. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, считает СК РФ.Помимо Сафонова, по делу об ОПГ задержаны экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Начальнику УГИБДД грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210721/osobnyak-1742283797.html

https://ria.ru/20210722/osobnyak-1742353166.html

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ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элитный квартал Ставрополя, где находится особняк полковника Сафонова Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, как строился его особняк. 2021-07-22T13:58 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело руководства гибдд ставрополья, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия