https://ria.ru/20210722/dubay-1742342274.html

В аэропорту Дубая столкнулись два самолета

В аэропорту Дубая столкнулись два самолета - РИА Новости, 22.07.2021

В аэропорту Дубая столкнулись два самолета

Направлявшийся в Бишкек из Дубая самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся в четверг рано утром на рулежной дорожке с самолетом... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:37

2021-07-22T11:37

2021-07-22T11:53

boeing 737-800

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ДОХА, 22 июл - РИА Новости. Направлявшийся в Бишкек из Дубая самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся в четверг рано утром на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air, никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими рейсами, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиакомпаний."Рейс Flydubai из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт Бишкека вернулся на стоянку 22 июля из-за небольшого инцидента с участием одного из наших самолетов Boeing 737-800 нового поколения и другого самолета на рулежной дорожке. Пассажиры вылетели более поздним рейсом. Flydubai вместе с властями будет расследовать инцидент", - отметил официальный представитель авиаперевозчика.В свою очередь авиакомпания Gulf Air, национальный авиаперевозчик королевства Бахрейн, подтвердила РИА Новости, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".

https://ria.ru/20210513/samolety-1732068867.html

дубай (город)

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boeing 737-800, дубай (город), в мире