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Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру
Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру - РИА Новости, 22.07.2021
Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру
Полиция начала расследование аварии в Липецке, после которой сидевшая за рулем устроившего ДТП автомобиля женщина танцевала перед камерой и отказалась от... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:15
2021-07-22T15:15
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липецк
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Полиция начала расследование аварии в Липецке, после которой сидевшая за рулем устроившего ДТП автомобиля женщина танцевала перед камерой и отказалась от медобследования, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Видео аварии на улице Краснозаводской в Липецке появилось утром в четверг в местных и федеральных Telegram-каналах, вызвав резонанс. На нем запечатлено поведение танцующей и, видимо, нетрезвой женщины-водителя, которая заплетающимся языком нараспев объясняет, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другой автомобиле."Предварительно установлено, что 21 июля 2021 года в городе Липецке на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Suzuki", - сообщил представитель УМВД.По данным полиции, в аварии пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Их доставили в больницу."Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено административное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка всем участникам происшествия", - сказал представитель УМВД.
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bmw ag, липецк, происшествия
15:15 22.07.2021
 
Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру

Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру и отказалась от медобследования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Полиция начала расследование аварии в Липецке, после которой сидевшая за рулем устроившего ДТП автомобиля женщина танцевала перед камерой и отказалась от медобследования, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Видео аварии на улице Краснозаводской в Липецке появилось утром в четверг в местных и федеральных Telegram-каналах, вызвав резонанс. На нем запечатлено поведение танцующей и, видимо, нетрезвой женщины-водителя, которая заплетающимся языком нараспев объясняет, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другой автомобиле.
"Предварительно установлено, что 21 июля 2021 года в городе Липецке на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Suzuki", - сообщил представитель УМВД.
По данным полиции, в аварии пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Их доставили в больницу.
"Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено административное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка всем участникам происшествия", - сказал представитель УМВД.
 
BMW AGЛипецкПроисшествия
 
 
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