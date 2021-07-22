https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html

Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру

Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру - РИА Новости, 22.07.2021

Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру

Полиция начала расследование аварии в Липецке, после которой сидевшая за рулем устроившего ДТП автомобиля женщина танцевала перед камерой и отказалась от... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:15

2021-07-22T15:15

2021-07-22T15:15

bmw ag

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Полиция начала расследование аварии в Липецке, после которой сидевшая за рулем устроившего ДТП автомобиля женщина танцевала перед камерой и отказалась от медобследования, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Видео аварии на улице Краснозаводской в Липецке появилось утром в четверг в местных и федеральных Telegram-каналах, вызвав резонанс. На нем запечатлено поведение танцующей и, видимо, нетрезвой женщины-водителя, которая заплетающимся языком нараспев объясняет, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другой автомобиле."Предварительно установлено, что 21 июля 2021 года в городе Липецке на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Suzuki", - сообщил представитель УМВД.По данным полиции, в аварии пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Их доставили в больницу."Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено административное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка всем участникам происшествия", - сказал представитель УМВД.

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bmw ag, липецк, происшествия