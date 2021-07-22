https://ria.ru/20210722/dtp-1742343650.html

Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми

Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми - РИА Новости, 22.07.2021

Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми

Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:42

2021-07-22T11:42

2021-07-22T11:51

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Два автобуса, ехавших в попутном направлении, столкнулись на проспекте Стачки, в районе дома 101 в четверг утром. Ранее сообщалось о пяти пострадавших."По оперативным данным, восемь человек обратились за медицинской помощью", - сказал представитель ГУМЧС.На месте работают оперативная группа ГУМЧС России по области и бригада пожарных.

https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия