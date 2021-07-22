https://ria.ru/20210722/dtp-1742343650.html
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми - РИА Новости, 22.07.2021
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми
Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:42
2021-07-22T11:42
2021-07-22T11:51
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Два автобуса, ехавших в попутном направлении, столкнулись на проспекте Стачки, в районе дома 101 в четверг утром. Ранее сообщалось о пяти пострадавших."По оперативным данным, восемь человек обратились за медицинской помощью", - сказал представитель ГУМЧС.На месте работают оперативная группа ГУМЧС России по области и бригада пожарных.
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ростов-на-дону, происшествия
11:42 22.07.2021 (обновлено: 11:51 22.07.2021)
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону достигло восьми
Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону достигло восьми человек