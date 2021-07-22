https://ria.ru/20210722/dtp-1742343532.html
В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом
В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом - РИА Новости, 22.07.2021
В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом
Грузовой автомобиль по неустановленной причине выехал на встречную полосу, после чего врезался в ЛЭП, иномарку и въехал в жилой дом в Новгородской области,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:41
2021-07-22T11:41
2021-07-22T11:41
гумвд
авто
volkswagen multivan
крестецкий район
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Грузовой автомобиль по неустановленной причине выехал на встречную полосу, после чего врезался в ЛЭП, иномарку и въехал в жилой дом в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Мужчина 1974 года рождения, управляя на 450-м километре ФАД "Россия" (Крестецкий район) автомобилем "ДАФ" с полуприцепом, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом, затем совершил съезд в левый по ходу движения кювет с наездом на опору ЛЭП, автомобиль Volkswagen Multivan и жилой дом", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель грузовика был госпитализирован. Обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html
крестецкий район
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гумвд, авто, volkswagen multivan, крестецкий район, новгородская область, происшествия
В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом
В Новгородской области грузовик врезался в ЛЭП, иномарку и въехал в жилой дом