https://ria.ru/20210722/dtp-1742343532.html

В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом

В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом - РИА Новости, 22.07.2021

В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом

Грузовой автомобиль по неустановленной причине выехал на встречную полосу, после чего врезался в ЛЭП, иномарку и въехал в жилой дом в Новгородской области,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:41

2021-07-22T11:41

2021-07-22T11:41

гумвд

авто

volkswagen multivan

крестецкий район

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Грузовой автомобиль по неустановленной причине выехал на встречную полосу, после чего врезался в ЛЭП, иномарку и въехал в жилой дом в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Мужчина 1974 года рождения, управляя на 450-м километре ФАД "Россия" (Крестецкий район) автомобилем "ДАФ" с полуприцепом, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом, затем совершил съезд в левый по ходу движения кювет с наездом на опору ЛЭП, автомобиль Volkswagen Multivan и жилой дом", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель грузовика был госпитализирован. Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html

крестецкий район

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, авто, volkswagen multivan, крестецкий район, новгородская область, происшествия