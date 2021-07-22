https://ria.ru/20210722/dtp-1742314184.html
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 22.07.2021
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
При столкновении двух легковых автомобилей и четырёх грузовиков в Нижегородской области погибли три человека, ещё двое получили травмы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:25
2021-07-22T08:25
2021-07-22T08:25
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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УФА, 22 июл - РИА Новости. При столкновении двух легковых автомобилей и четырёх грузовиков в Нижегородской области погибли три человека, ещё двое получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по региону.По данным ведомства, авария произошла в Кстовском районе утром в четверг. Столкнулись четыре большегруза и две легковые иномарки."В результате ДТП водитель Газель и два его пассажира погибли, из двух легковых автомобилей есть по одному пострадавшему. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Scania не выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающейся Газелью", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по Нижегородской области.
https://ria.ru/20210720/dtp-1741997034.html
кстовский район
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кстовский район, нижегородская область, происшествия
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП с шестью машинами в Нижегородской области погибли три человека