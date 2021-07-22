https://ria.ru/20210722/dtp-1742314184.html

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 22.07.2021

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

При столкновении двух легковых автомобилей и четырёх грузовиков в Нижегородской области погибли три человека, ещё двое получили травмы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:25

2021-07-22T08:25

2021-07-22T08:25

кстовский район

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

УФА, 22 июл - РИА Новости. При столкновении двух легковых автомобилей и четырёх грузовиков в Нижегородской области погибли три человека, ещё двое получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по региону.По данным ведомства, авария произошла в Кстовском районе утром в четверг. Столкнулись четыре большегруза и две легковые иномарки."В результате ДТП водитель Газель и два его пассажира погибли, из двух легковых автомобилей есть по одному пострадавшему. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Scania не выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающейся Газелью", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по Нижегородской области.

https://ria.ru/20210720/dtp-1741997034.html

кстовский район

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кстовский район, нижегородская область, происшествия