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Наука
https://ria.ru/20210722/doroga-1742378783.html
На дне Венецианской лагуны нашли древнеримскую дорогу
На дне Венецианской лагуны нашли древнеримскую дорогу - РИА Новости, 22.07.2021
На дне Венецианской лагуны нашли древнеримскую дорогу
Итальянские археологи, работающие в окрестностях Венеции, обнаружили с помощью гидроакустических методов на дне Венецианской лагуны остатки сооружений римской... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:00
2021-07-22T18:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Итальянские археологи, работающие в окрестностях Венеции, обнаружили с помощью гидроакустических методов на дне Венецианской лагуны остатки сооружений римской эпохи, а также участок дороги. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Во времена Римской империи относительный средний уровень моря был ниже, и большая часть Венецианской лагуны находилась над водой. На островах лагуны и ее дне археологи регулярно находят артефакты этой эпохи, но степень заселения лагуны до сих пор оставалась неясной.Ученые из Института морских наук в Венеции во главе с Фантиной Мадрикардо (Fantina Madricardo) вместе с коллегами из Венецианского университета IUAV и Института морских наук в Болонье провели картографические исследования в высоком разрешении дна лагуны с помощью многолучевого сонара — акустического локатора для выявления подводных объектов.В северо-восточной части лагуны, в районе канала Трепорти они обнаружили остатки двенадцати археологических построек, расположенных линейно на расстоянии 1140 метров. По оценкам авторов, размер строений составлял около 2,7 метра в высоту и 50 метров в длину. Несколько более крупных сооружений — до четырех метров в высоту и 134,8 метра в длину, ученые считаю портовыми постройками типа современных доков.Также исследователи нашли на дне канала Трепорти камни, похожие на брусчатку, которую римляне использовали при строительстве дороги, что указывает на то, что сооружения располагались вдоль древней дороги.С помощью архивных и геоархеологических исследований авторы провели трехмерную архитектурную реконструкцию древней дороги. По своему строению она полностью соответствует другим дорогам римской эпохи, широко представленным на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.Находки предполагают, что постоянные поселения могли существовать в Венецианской лагуне задолго до основания Венеции, а обнаруженная дорога могла быть связана с более широкой сетью римских дорог в итальянском регионе Венето и, возможно, использовалась путешественниками и моряками для перемещения между нынешним городом Кьоджа и Северной Венецианской лагуной.Ранее считали, что город Венеция был построен в IV-V веках нашей эры на пустом месте, а камни, которые периодически находят на дне лагуны, это обломки венецианских зданий и других сооружений города.
https://ria.ru/20210713/ostrovpaskhi-1741054074.html
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новости культуры, археология, земля - риа наука, венеция, история
18:00 22.07.2021
 

На дне Венецианской лагуны нашли древнеримскую дорогу

© Antonio Calandriello, Giuseppe D'Acunto, Fantina MadricardoРеконструкция римской дороги в канале Трепорти в Венецианской лагуне, выполненная на основе данных гидролокации. Справа - современный вид места исследования
Реконструкция римской дороги в канале Трепорти в Венецианской лагуне, выполненная на основе данных гидролокации. Справа - современный вид места исследования
© Antonio Calandriello, Giuseppe D'Acunto, Fantina Madricardo
Реконструкция римской дороги в канале Трепорти в Венецианской лагуне, выполненная на основе данных гидролокации. Справа - современный вид места исследования
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Итальянские археологи, работающие в окрестностях Венеции, обнаружили с помощью гидроакустических методов на дне Венецианской лагуны остатки сооружений римской эпохи, а также участок дороги. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Во времена Римской империи относительный средний уровень моря был ниже, и большая часть Венецианской лагуны находилась над водой. На островах лагуны и ее дне археологи регулярно находят артефакты этой эпохи, но степень заселения лагуны до сих пор оставалась неясной.
Ученые из Института морских наук в Венеции во главе с Фантиной Мадрикардо (Fantina Madricardo) вместе с коллегами из Венецианского университета IUAV и Института морских наук в Болонье провели картографические исследования в высоком разрешении дна лагуны с помощью многолучевого сонара — акустического локатора для выявления подводных объектов.
В северо-восточной части лагуны, в районе канала Трепорти они обнаружили остатки двенадцати археологических построек, расположенных линейно на расстоянии 1140 метров. По оценкам авторов, размер строений составлял около 2,7 метра в высоту и 50 метров в длину. Несколько более крупных сооружений — до четырех метров в высоту и 134,8 метра в длину, ученые считаю портовыми постройками типа современных доков.
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Также исследователи нашли на дне канала Трепорти камни, похожие на брусчатку, которую римляне использовали при строительстве дороги, что указывает на то, что сооружения располагались вдоль древней дороги.
С помощью архивных и геоархеологических исследований авторы провели трехмерную архитектурную реконструкцию древней дороги. По своему строению она полностью соответствует другим дорогам римской эпохи, широко представленным на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.
Находки предполагают, что постоянные поселения могли существовать в Венецианской лагуне задолго до основания Венеции, а обнаруженная дорога могла быть связана с более широкой сетью римских дорог в итальянском регионе Венето и, возможно, использовалась путешественниками и моряками для перемещения между нынешним городом Кьоджа и Северной Венецианской лагуной.
Ранее считали, что город Венеция был построен в IV-V веках нашей эры на пустом месте, а камни, которые периодически находят на дне лагуны, это обломки венецианских зданий и других сооружений города.
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