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Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии - РИА Новости, 22.07.2021
Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
Как сократить долговую нагрузку и уменьшить размеры выплат по различным кредитам, рассказала в интервью радио Sputnik аттестованный Центробанком специалист... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:15
2021-07-22T04:15
виктория шерстобитова
россия
ипотека
кредит
долг
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Как сократить долговую нагрузку и уменьшить размеры выплат по различным кредитам, рассказала в интервью радио Sputnik аттестованный Центробанком специалист финансового рынка, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова. Для этого достаточно сделать четыре шага, считает она.Во время пандемии долговые обязательства ощущаются острее и обременяют семейный бюджет сильнее, чем в обычных условиях. Чтобы снизить это давление, в первую очередь необходимо составить список всех своих задолженностей и проанализировать их, посоветовала специалист. Ведь человек может оказаться в ситуации, когда ему приходится одновременно оплачивать ипотеку, два-три потребительских кредита, обслуживать кредитные карты и так далее, отметила она.Затем необходимо постараться закрыть те кредиты из списка, по которым приходится выплачивать максимальный процент.Третий пункт — поиск способов уменьшить выплаты по оставшимся задолженностям. Здесь оптимальным вариантом будет рефинансирование, считает эксперт."Допустим, если у человека пять кредитных карт, нужно объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше. Или, если у человека два-три потребительских кредита, можно обсудить с банком снижение процентной ставки. Если вы брали ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15 процентов, можно найти другой банк, снизить проценты, уменьшить платежи по кредиту", — рекомендует Шерстобитова.Четвертый шаг — попытаться изменить отношение к деньгам. По мнению эксперта, в большинстве случаев люди берут кредиты из-за особенностей своего мышления.Поэтому важно работать с собственным мышлением, заключила Шерстобитова.
https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html
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виктория шерстобитова, россия, ипотека, кредит, долг, общество
04:15 22.07.2021
 

Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Как сократить долговую нагрузку и уменьшить размеры выплат по различным кредитам, рассказала в интервью радио Sputnik аттестованный Центробанком специалист финансового рынка, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова. Для этого достаточно сделать четыре шага, считает она.
Во время пандемии долговые обязательства ощущаются острее и обременяют семейный бюджет сильнее, чем в обычных условиях. Чтобы снизить это давление, в первую очередь необходимо составить список всех своих задолженностей и проанализировать их, посоветовала специалист. Ведь человек может оказаться в ситуации, когда ему приходится одновременно оплачивать ипотеку, два-три потребительских кредита, обслуживать кредитные карты и так далее, отметила она.

"Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов дает самую большую нагрузку и "тащит" на долговое дно больше всего", — сказала Шерстобитова.

Затем необходимо постараться закрыть те кредиты из списка, по которым приходится выплачивать максимальный процент.
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Третий пункт — поиск способов уменьшить выплаты по оставшимся задолженностям. Здесь оптимальным вариантом будет рефинансирование, считает эксперт.
"Допустим, если у человека пять кредитных карт, нужно объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше. Или, если у человека два-три потребительских кредита, можно обсудить с банком снижение процентной ставки. Если вы брали ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15 процентов, можно найти другой банк, снизить проценты, уменьшить платежи по кредиту", — рекомендует Шерстобитова.
Четвертый шаг — попытаться изменить отношение к деньгам. По мнению эксперта, в большинстве случаев люди берут кредиты из-за особенностей своего мышления.
"Когда человек хочет купить что-нибудь и думает, что возьмет кредит, потому что это проще, доступнее, чем заработать денег", — пояснила она.
Поэтому важно работать с собственным мышлением, заключила Шерстобитова.
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Виктория ШерстобитоваРоссияИпотекаКредитДолгОбщество
 
 
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