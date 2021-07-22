https://ria.ru/20210722/dolgi-1742301501.html

Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии

Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии - РИА Новости, 22.07.2021

Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии

Как сократить долговую нагрузку и уменьшить размеры выплат по различным кредитам, рассказала в интервью радио Sputnik аттестованный Центробанком специалист... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T04:15

2021-07-22T04:15

2021-07-22T04:15

виктория шерстобитова

россия

ипотека

кредит

долг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600143825_0:284:3067:2009_1920x0_80_0_0_a9a057e9aab8eb2ba761624beff8b325.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Как сократить долговую нагрузку и уменьшить размеры выплат по различным кредитам, рассказала в интервью радио Sputnik аттестованный Центробанком специалист финансового рынка, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова. Для этого достаточно сделать четыре шага, считает она.Во время пандемии долговые обязательства ощущаются острее и обременяют семейный бюджет сильнее, чем в обычных условиях. Чтобы снизить это давление, в первую очередь необходимо составить список всех своих задолженностей и проанализировать их, посоветовала специалист. Ведь человек может оказаться в ситуации, когда ему приходится одновременно оплачивать ипотеку, два-три потребительских кредита, обслуживать кредитные карты и так далее, отметила она.Затем необходимо постараться закрыть те кредиты из списка, по которым приходится выплачивать максимальный процент.Третий пункт — поиск способов уменьшить выплаты по оставшимся задолженностям. Здесь оптимальным вариантом будет рефинансирование, считает эксперт."Допустим, если у человека пять кредитных карт, нужно объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше. Или, если у человека два-три потребительских кредита, можно обсудить с банком снижение процентной ставки. Если вы брали ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15 процентов, можно найти другой банк, снизить проценты, уменьшить платежи по кредиту", — рекомендует Шерстобитова.Четвертый шаг — попытаться изменить отношение к деньгам. По мнению эксперта, в большинстве случаев люди берут кредиты из-за особенностей своего мышления.Поэтому важно работать с собственным мышлением, заключила Шерстобитова.

https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html

https://realty.ria.ru/20210708/ipoteka-1740367945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория шерстобитова, россия, ипотека, кредит, долг, общество