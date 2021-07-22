Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/deti-1742428881.html
Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе
Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе - РИА Новости, 22.07.2021
Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе
Семеро детей, которых обнаружила на своем участке жительница Подмосковья и засняла на видео, временно помещены в социально-реабилитационный центр Москвы по... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:02
2021-07-22T19:02
россия
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
руза
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389104_0:3:820:464_1920x0_80_0_0_e668b18f6f81cd92367a6dcf11c8bd85.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Семеро детей, которых обнаружила на своем участке жительница Подмосковья и засняла на видео, временно помещены в социально-реабилитационный центр Москвы по заявлению их матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.Ранее РЕН ТВ сообщил, что жительница поселка Брикет в Рузском районе обнаружила в своем погребе шестерых детей, и опубликовал снятое с ними видео.По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, семья приехала в Рузу в июне – женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после "жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице".Как сообщили в пресс-службе Мишоновой, детям от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно."Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства", - приводят слова Мишоновой в пресс-службе.
https://ria.ru/20210612/rebenok-1736775866.html
https://ria.ru/20210714/irkutsk-1741224130.html
россия
московская область (подмосковье)
руза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389104_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_f6f42fe93556ef2d172615af1a9405d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ксения мишонова, московская область (подмосковье), руза, общество, происшествия
19:02 22.07.2021
 
Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе

Омбудсмен Мишонова: детей, которых нашли в погребе в Подмосковье, поместили в реабилитационный центр

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Семеро детей, которых обнаружила на своем участке жительница Подмосковья и засняла на видео, временно помещены в социально-реабилитационный центр Москвы по заявлению их матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что жительница поселка Брикет в Рузском районе обнаружила в своем погребе шестерых детей, и опубликовал снятое с ними видео.
Кадры задержания женщины, похитившей двухлетнюю девочку в Подмосковье
12 июня, 17:46
Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали
По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, семья приехала в Рузу в июне – женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после "жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице".
Как сообщили в пресс-службе Мишоновой, детям от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно.
"Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства", - приводят слова Мишоновой в пресс-службе.
Житель Иркутска Роман Терентьев, угрожавший сброситься с сыном с балкона своей квартиры на 13-м этаже, на допросе в Следственном комитете - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:24
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого хотел выбросить с балкона отец
 
РоссияКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)РузаОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты пояснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния