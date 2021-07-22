https://ria.ru/20210722/deti-1742428881.html

Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе

Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе - РИА Новости, 22.07.2021

Омбудсмен Подмосковья рассказала о детях, которых нашли в погребе

Семеро детей, которых обнаружила на своем участке жительница Подмосковья и засняла на видео, временно помещены в социально-реабилитационный центр Москвы по... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:02

2021-07-22T19:02

2021-07-22T19:02

россия

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

руза

общество

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Семеро детей, которых обнаружила на своем участке жительница Подмосковья и засняла на видео, временно помещены в социально-реабилитационный центр Москвы по заявлению их матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.Ранее РЕН ТВ сообщил, что жительница поселка Брикет в Рузском районе обнаружила в своем погребе шестерых детей, и опубликовал снятое с ними видео.По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, семья приехала в Рузу в июне – женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после "жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице".Как сообщили в пресс-службе Мишоновой, детям от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно."Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства", - приводят слова Мишоновой в пресс-службе.

https://ria.ru/20210612/rebenok-1736775866.html

https://ria.ru/20210714/irkutsk-1741224130.html

россия

московская область (подмосковье)

руза

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россия, ксения мишонова, московская область (подмосковье), руза, общество, происшествия