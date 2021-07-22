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Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий - РИА Новости, 22.07.2021
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:28
2021-07-22T20:03
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства."Президент делится функциями! Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось. Только что подписан декрет номер четыре", — сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента.Документ вносит корректировки в декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, полномочия главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации ОАО, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, переходят к правительству — если ценные бумаги находятся в собственности государства, или же к облисполкомам и Минскому горисполкому — если ими владеют административно-территориальные единицы.Ранее Лукашенко провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Как отметил президент, этот вопрос нужно решить в течение года. По словам Лукашенко, его необходимо тесно увязать с конституционной реформой.Он отметил, что некоторые решения по перераспределению власти назрели, но в остальном "размывать" полномочия главы государства не стоит — следует сохранить сильную президентскую власть.Новая КонституцияВ Белоруссии сейчас готовят проект новой Конституции. Его планируют завершить в конце 2021 года, в начале 2022 года вынести на республиканский референдум. После принятия поправок Лукашенко пообещал уйти в отставку. По его словам, новый Основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда".Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. В ее состав вошли 36 человек. До 1 августа она должна представить главе государства свои предложения. Среди них — наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту, если тот совершил госизмену или иное тяжкое преступление. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия хотят закрепить в Конституции. Кроме того, комиссия планирует расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742166091.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия
18:28 22.07.2021 (обновлено: 20:03 22.07.2021)
 
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий

Президент Белоруссии Лукашенко подписал декрет № 4 о перераспределении полномочий главы государства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства.
"Президент делится функциями! Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось. Только что подписан декрет номер четыре", — сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента.
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В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков
Документ вносит корректировки в декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, полномочия главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации ОАО, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, переходят к правительству — если ценные бумаги находятся в собственности государства, или же к облисполкомам и Минскому горисполкому — если ими владеют административно-территориальные единицы.
Ранее Лукашенко провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Как отметил президент, этот вопрос нужно решить в течение года. По словам Лукашенко, его необходимо тесно увязать с конституционной реформой.
Он отметил, что некоторые решения по перераспределению власти назрели, но в остальном "размывать" полномочия главы государства не стоит — следует сохранить сильную президентскую власть.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Новая Конституция

В Белоруссии сейчас готовят проект новой Конституции. Его планируют завершить в конце 2021 года, в начале 2022 года вынести на республиканский референдум. После принятия поправок Лукашенко пообещал уйти в отставку. По его словам, новый Основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда".
Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. В ее состав вошли 36 человек. До 1 августа она должна представить главе государства свои предложения. Среди них — наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту, если тот совершил госизмену или иное тяжкое преступление. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия хотят закрепить в Конституции. Кроме того, комиссия планирует расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
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