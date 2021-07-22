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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210722/degtyarev-1742367047.html
Дегтяреву во время прямой линии поступило 1,5 тысячи обращений
Дегтяреву во время прямой линии поступило 1,5 тысячи обращений - РИА Новости, 22.07.2021
Дегтяреву во время прямой линии поступило 1,5 тысячи обращений
Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву во время прямой линии 21 июля, которая длилась почти 2 часа, поступило около 1,5 тысячи обращений, сообщает РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:31
2021-07-22T13:31
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровск
ульчский район
общество
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ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву во время прямой линии 21 июля, которая длилась почти 2 часа, поступило около 1,5 тысячи обращений, сообщает в четверг краевое правительство."На вчерашней прямой линии Михаил Дегтярев в течение почти двух часов отвечал на обращения жителей региона и журналистов. В прямом эфире было озвучено более 30 вопросов. Всего поступило около 1,5 тысячи обращений: почти 500 телефонных звонков, около тысячи видеовопросов и сообщений в WhatsApp", - сообщает правительство края.Затрагивалась тема целесообразности снижения возрастного ценза для выплат на покупку жилья детям-сиротам до 23 лет (изначально планировалось с 25 лет). С просьбой об этом к главе региона обратился сирота, который уже имеет семью и нуждается в жилье, однако еще не достиг необходимого возраста для получения права на выплату. "Я дам поручение, министерство ЖКХ подготовит необходимые поправки в краевой закон. Думаю, препятствий не должно быть, внесу проект в думу. Надеюсь, Ирина Валериевна Зикунова со всей командой краевой закдумы нас поддержит в этом вопросе", – ответил на обращение врио губернатора.Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, правовые основания для изменения возрастного ценза механизма соцвыплат есть. В ближайшее время ведомство приступит к подготовке необходимых изменений в закон. Соцвыплаты на покупку квартир детям-сиротам впервые начали применять в крае в этом году по инициативе Дегтярева. С помощью выплат краевые власти планируют обеспечить жильем 75 таких детей.Кроме того, Дегтярев на прямой линии анонсировал строительство бесплатной общеобразовательной частной школы в Хабаровске. "У нас один инвестор изъявил желание построить огромную частную школу в Хабаровске за свои деньги для детей по общим программам образования, которые будут получать его бесплатно. Мы сейчас ему с Сергеем Анатольевичем Кравчуком (мэром Хабаровска - ред.) ищем место. Объявим обязательно в ближайшие несколько месяцев", - сказал Дегтярев.Он отметил, что будет построено и жилье для учителей, а также блок как интернат для детей сирот. "Очень интересный проект и меценат хороший. Это будет его третья такая школа в России", - добавил Дегтярев.Также в Хабаровском крае рассматривают проект строительства крупного порта на севере региона, куда проложат частную железную дорогу. "Одна из компаний планирует построить частную железную дорогу на Тихий океан, в Охотское море, в район Чумикана, не в сам Чумикан ни в коем случае, рядышком. Дабы построить 30-миллионный порт, в безлюдном месте, без ущерба экологии... Крупный инвестор, мы этот проект поддерживаем безусловно, потому что это рабочие места, это грузы, это генерация огромных денег и налогов в край", - сказал Дегтярев. Железная дорога, по его словам, получила предварительное название Тихоокеанская.Для жителей севера края (Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов) глава региона сообщил еще об одном важном событии - власти увеличат частоту субсидируемых перелетов до шести в год. Сейчас программа льготных перелетов дает право четыре раза в год покупать билеты до Хабаровска по сниженным ценам - за 4,5 тысячи рублей взрослый билет и детский за 3 тысячи."Еще 120 миллионов направляем на эту программу, она пользуется спросом, будет жить и будет традиционной. Второй год реализуется. К 2022 году к подготовке к бюджету подойдем с полным пониманием, сколько надо денег. Программа была обкатана, будем закладывать сразу на год достаточное количество средств, чтобы каждые полгода дополнительно не финансировать. Есть просьбы от глав районов до шести раз увеличить в год количество субсидируемых рейсов. Думаю, до шести увеличим", - пообещал Дегтярев. Соответствующее поручение направлено краевым минфину и минтрансу.Это уже третья прямая линия после назначения врио губернатора Хабаровского края Дегтярева 20 июля 2020 года.
https://ria.ru/20210720/degtyarev-1742019166.html
https://ria.ru/20210721/investitsii-1742158232.html
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михаил дегтярев, хабаровск, ульчский район, общество
13:31 22.07.2021
 
Дегтяреву во время прямой линии поступило 1,5 тысячи обращений

Главе Хабаровского края Дегтяреву во время прямой линии 21 июля поступило 1,5 тысячи обращений

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву во время прямой линии 21 июля, которая длилась почти 2 часа, поступило около 1,5 тысячи обращений, сообщает в четверг краевое правительство.
"На вчерашней прямой линии Михаил Дегтярев в течение почти двух часов отвечал на обращения жителей региона и журналистов. В прямом эфире было озвучено более 30 вопросов. Всего поступило около 1,5 тысячи обращений: почти 500 телефонных звонков, около тысячи видеовопросов и сообщений в WhatsApp", - сообщает правительство края.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Затрагивалась тема целесообразности снижения возрастного ценза для выплат на покупку жилья детям-сиротам до 23 лет (изначально планировалось с 25 лет). С просьбой об этом к главе региона обратился сирота, который уже имеет семью и нуждается в жилье, однако еще не достиг необходимого возраста для получения права на выплату. "Я дам поручение, министерство ЖКХ подготовит необходимые поправки в краевой закон. Думаю, препятствий не должно быть, внесу проект в думу. Надеюсь, Ирина Валериевна Зикунова со всей командой краевой закдумы нас поддержит в этом вопросе", – ответил на обращение врио губернатора.
Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, правовые основания для изменения возрастного ценза механизма соцвыплат есть. В ближайшее время ведомство приступит к подготовке необходимых изменений в закон. Соцвыплаты на покупку квартир детям-сиротам впервые начали применять в крае в этом году по инициативе Дегтярева. С помощью выплат краевые власти планируют обеспечить жильем 75 таких детей.
Кроме того, Дегтярев на прямой линии анонсировал строительство бесплатной общеобразовательной частной школы в Хабаровске. "У нас один инвестор изъявил желание построить огромную частную школу в Хабаровске за свои деньги для детей по общим программам образования, которые будут получать его бесплатно. Мы сейчас ему с Сергеем Анатольевичем Кравчуком (мэром Хабаровска - ред.) ищем место. Объявим обязательно в ближайшие несколько месяцев", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что будет построено и жилье для учителей, а также блок как интернат для детей сирот. "Очень интересный проект и меценат хороший. Это будет его третья такая школа в России", - добавил Дегтярев.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Также в Хабаровском крае рассматривают проект строительства крупного порта на севере региона, куда проложат частную железную дорогу. "Одна из компаний планирует построить частную железную дорогу на Тихий океан, в Охотское море, в район Чумикана, не в сам Чумикан ни в коем случае, рядышком. Дабы построить 30-миллионный порт, в безлюдном месте, без ущерба экологии... Крупный инвестор, мы этот проект поддерживаем безусловно, потому что это рабочие места, это грузы, это генерация огромных денег и налогов в край", - сказал Дегтярев. Железная дорога, по его словам, получила предварительное название Тихоокеанская.
Для жителей севера края (Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов) глава региона сообщил еще об одном важном событии - власти увеличат частоту субсидируемых перелетов до шести в год. Сейчас программа льготных перелетов дает право четыре раза в год покупать билеты до Хабаровска по сниженным ценам - за 4,5 тысячи рублей взрослый билет и детский за 3 тысячи.
"Еще 120 миллионов направляем на эту программу, она пользуется спросом, будет жить и будет традиционной. Второй год реализуется. К 2022 году к подготовке к бюджету подойдем с полным пониманием, сколько надо денег. Программа была обкатана, будем закладывать сразу на год достаточное количество средств, чтобы каждые полгода дополнительно не финансировать. Есть просьбы от глав районов до шести раз увеличить в год количество субсидируемых рейсов. Думаю, до шести увеличим", - пообещал Дегтярев. Соответствующее поручение направлено краевым минфину и минтрансу.
Это уже третья прямая линия после назначения врио губернатора Хабаровского края Дегтярева 20 июля 2020 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровскУльчский районОбщество
 
 
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