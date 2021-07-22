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Defender остался единственным действующим эсминцем в британских ВМС
Defender остался единственным действующим эсминцем в британских ВМС - РИА Новости, 22.07.2021
Defender остался единственным действующим эсминцем в британских ВМС
Эсминец Defender, спровоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России, остался единственным действующим среди кораблей своего типа в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T23:48
2021-07-22T23:54
россия
вмс великобритании
су-24м
черное море
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Эсминец Defender, спровоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России, остался единственным действующим среди кораблей своего типа в королевских ВМС Великобритании, сообщает портал Defense News со ссылкой на британского министра по военным закупкам Джереми Квина.Всего на вооружении британских ВМС состоят шесть эсминцев класса Type 45. Три из них стоят в доке на техническом обслуживании. Эсминец Dauntless проходит переоборудование, а пятый корабль этого класса Diamond столкнулся с техническими проблемами во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил министр.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
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россия, вмс великобритании, су-24м, черное море, владимир путин, сша, в мире
23:48 22.07.2021 (обновлено: 23:54 22.07.2021)
 
Defender остался единственным действующим эсминцем в британских ВМС

Эсминец Defender остался единственным действующим в британских ВМС среди кораблей своего типа

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Эсминец Defender, спровоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России, остался единственным действующим среди кораблей своего типа в королевских ВМС Великобритании, сообщает портал Defense News со ссылкой на британского министра по военным закупкам Джереми Квина.
Всего на вооружении британских ВМС состоят шесть эсминцев класса Type 45. Три из них стоят в доке на техническом обслуживании. Эсминец Dauntless проходит переоборудование, а пятый корабль этого класса Diamond столкнулся с техническими проблемами во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил министр.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
14 июля, 16:05
В Совбезе назвали правомерным пресечение провокации эсминца Defender
Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
 
РоссияВМС ВеликобританииСу-24МЧерное мореВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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