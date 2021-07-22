https://ria.ru/20210722/chip-1742351877.html
В умной упаковке будут использоваться гибкие чипы Arm
В умной упаковке будут использоваться гибкие чипы Arm - РИА Новости, 22.07.2021
В умной упаковке будут использоваться гибкие чипы Arm
Arm, разработчик одноименной процессорной архитектуры, создал гибкий чип, без использования кремниевой подложки. О передовой разработке сообщили в британской... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:23
2021-07-22T12:23
2021-07-22T12:23
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Arm, разработчик одноименной процессорной архитектуры, создал гибкий чип, без использования кремниевой подложки. О передовой разработке сообщили в британской компании.Технология получила название PlasticArm. Она предполагает использование тонкопленочных транзисторов на основе оксида металла на полимерной основе. Сейчас это 32-битный чип Cortex-M0 со 128 байтами оперативной и 456 байтами постоянной памяти.Подобный чип из-за своих скромных характеристик не может быть использован в смартфоне или компьютере, специалистам предстоит нарастить вычислительные способности и перевести его на 64-битную архитектуру. В будущем разработка ляжет в основу носимой электронике, фитнес-трекерах и даже умной упаковке.На разработку технологии у Arm ушло более пяти лет. Как утверждают в компании, чип оказался в 12 раз сложнее, чем первый прототип.
https://ria.ru/20201229/apple-1591402291.html
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