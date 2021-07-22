https://ria.ru/20210722/bykov-1742359042.html

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение - РИА Новости, 22.07.2021

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

"Авторитетному" бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:57

2021-07-22T12:57

2021-07-22T13:02

задержание анатолия быкова

россия

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Авторитетному" бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению, сообщается на сайте СК РФ."Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что свою причастность к преступлению Быков отрицает. В ближайшее время будут уведомлены потерпевшие, сам Быков и его защитников об окончании предварительного расследования, материалы уголовного дела будут представлены для ознакомления.

https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html

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