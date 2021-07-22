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Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии

Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии - РИА Новости, 22.07.2021

Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии

Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО.

2021-07-22T10:08

2021-07-22T10:08

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Десять лет назад он в одиночку совершил двойной теракт, который потряс весь мир. Он взорвал автомобиль у правительственных зданий в центре Осло, а после, переодевшись полицейским, отправился на отрезанный от земли остров Утойя убивать участников молодежного лагеря. От рук Брейвика погибли 77 человек, более 150 получили ранения. По норвежским законам он получил максимальный срок наказания — 21 год тюрьмы. Время нахождения в тюрьме может быть продлено, если суд примет соответствующее решение. Но Брейвик жалуется на отсутствие общения и просит уже сейчас выпустить его на свободу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Андерс Брейвик просит об УДО спустя 10 лет трагедии Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО. 10 лет назад он в одиночку совершил двойной теракт, который потряс весь мир. Он взорвал автомобиль у правительственных зданий в центре Осло, а после, переодевшись полицейским, отправился на отрезанный от земли остров Утойя убивать участников молодежного лагеря. От рук Брейвика погибли 77 человек, более 150 получили ранения. По норвежским законам он получил максимальный срок наказания – 21 год тюрьмы. Время нахождения в тюрьме может быть продлено, если суд примет соответствующее решение. Но Брейвик жалуется на отсутствие общения и просит уже сейчас выпустить его на свободу. 2021-07-22T10:08 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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