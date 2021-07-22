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Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии
Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии - РИА Новости, 22.07.2021
Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии
Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО.
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Десять лет назад он в одиночку совершил двойной теракт, который потряс весь мир. Он взорвал автомобиль у правительственных зданий в центре Осло, а после, переодевшись полицейским, отправился на отрезанный от земли остров Утойя убивать участников молодежного лагеря. От рук Брейвика погибли 77 человек, более 150 получили ранения. По норвежским законам он получил максимальный срок наказания — 21 год тюрьмы. Время нахождения в тюрьме может быть продлено, если суд примет соответствующее решение. Но Брейвик жалуется на отсутствие общения и просит уже сейчас выпустить его на свободу.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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Андерс Брейвик просит об УДО спустя 10 лет трагедии
Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО. 10 лет назад он в одиночку совершил двойной теракт, который потряс весь мир. Он взорвал автомобиль у правительственных зданий в центре Осло, а после, переодевшись полицейским, отправился на отрезанный от земли остров Утойя убивать участников молодежного лагеря. От рук Брейвика погибли 77 человек, более 150 получили ранения. По норвежским законам он получил максимальный срок наказания – 21 год тюрьмы. Время нахождения в тюрьме может быть продлено, если суд примет соответствующее решение. Но Брейвик жалуется на отсутствие общения и просит уже сейчас выпустить его на свободу.
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видео, видео, в мире
Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии
Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО.
2021-07-22T10:08
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PT1M53S
10:08 22.07.2021 (обновлено: 12:54 22.07.2021)
 

Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии

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Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО.
Десять лет назад он в одиночку совершил двойной теракт, который потряс весь мир. Он взорвал автомобиль у правительственных зданий в центре Осло, а после, переодевшись полицейским, отправился на отрезанный от земли остров Утойя убивать участников молодежного лагеря. От рук Брейвика погибли 77 человек, более 150 получили ранения. По норвежским законам он получил максимальный срок наказания — 21 год тюрьмы. Время нахождения в тюрьме может быть продлено, если суд примет соответствующее решение. Но Брейвик жалуется на отсутствие общения и просит уже сейчас выпустить его на свободу.
 
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