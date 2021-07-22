https://ria.ru/20210722/brayl-1742379915.html

В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков

В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков - РИА Новости, 22.07.2021

В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос об использовании дисплеев Брайля в России проработан на рабочем уровне, их будут применять. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:28

2021-07-22T14:28

2021-07-22T14:35

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос об использовании дисплеев Брайля в России проработан на рабочем уровне, их будут применять.Его спросили о том, почему в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Прямой линии не вошло поручение по поводу дисплеев Брайля."Так получилось, потому что в этом поручении нет необходимости. Это было проработано на рабочем уровне. И это и оборудование, и такие технологии будут использованы, про это не забыли", - сказал Песков журналистам.В ходе прямой линии президент России Владимир Путин поручил правительству внести дисплей Брайля в список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью.

https://ria.ru/20210104/azbuka-1591185278.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин