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В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков
В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков - РИА Новости, 22.07.2021
В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос об использовании дисплеев Брайля в России проработан на рабочем уровне, их будут применять. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:28
2021-07-22T14:28
2021-07-22T14:35
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос об использовании дисплеев Брайля в России проработан на рабочем уровне, их будут применять.Его спросили о том, почему в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Прямой линии не вошло поручение по поводу дисплеев Брайля."Так получилось, потому что в этом поручении нет необходимости. Это было проработано на рабочем уровне. И это и оборудование, и такие технологии будут использованы, про это не забыли", - сказал Песков журналистам.В ходе прямой линии президент России Владимир Путин поручил правительству внести дисплей Брайля в список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью.
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин
14:28 22.07.2021 (обновлено: 14:35 22.07.2021)
В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в России будут применять дисплеи Брайля