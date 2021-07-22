"В прицеле — Кремль": что спасло Москву от полного уничтожения с воздуха
© AP PhotoНемецкие бомбардировщики
© AP Photo
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Рев сирен, растерянные лица горожан, трассеры зениток в ночном небе — ровно 80 лет назад, 22 июля 1941-го немцы совершили первый массированный авианалет на Москву. Самолеты люфтваффе обрушили на жилые и промышленные кварталы тонны осколочно-фугасных и зажигательных бомб. Гитлеровцы рассчитывали деморализовать Красную армию и народы СССР, разрушив советскую столицу, и облегчить себе победу в войне. Почему это им не удалось — в материале РИА Новости.
"Будет легче"
Москва была не только важным политическим символом, но и крупным транспортным узлом, а также центром военного производства. Гитлер был одержим идеей захватить советскую столицу и разрушить ее до основания. Когда Красная армия оказала немцам ожесточенное сопротивление, не подпуская их к Москве, командование вермахта решило атаковать город с воздуха.
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Гитлеровцы тщательно готовились к операции, отбирали самых умелых летчиков с опытом боев в Европе. Стратегические бомбардировки Лондона, Ковентри и других городов сильно ослабили экономику и промышленный потенциал Великобритании. После этого немцы считали Москву легкой целью.
"Мои авиаторы! — обратился к пилотам генерал-фельдмаршал люфтваффе Альберт Кессельринг. — В Великобритании вы преодолевали сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивали атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель — Москва. Это намного проще".
© AP PhotoНемецкие пикирующие бомбардировщики "Юнкерс" Ju-87
© AP Photo
Немецкие пикирующие бомбардировщики "Юнкерс" Ju-87
Генерал-фельдмаршал полагал, что столица СССР практически не прикрыта артиллерией ПВО, а зенитных прожекторов и аэростатов вообще нет. Кроме того, Кессельринг не верил, что советские летчики способны эффективно воевать ночью. В конце пафосной речи генерал заявил, что уже через четыре недели бомбардировок вермахт войдет в город. Тем самым он внушил подчиненным излишний оптимизм, крайне опасный в войне с малоизученным противником.
Засекли на подлете
В ночном налете 22 июля участвовали 220 машин четырех авиационных корпусов, задействованных на Восточном фронте: бомбардировщики He-111, Ju-88 и Do-17. Летчики придерживались отработанной тактики. В авангарде шли самолеты с радионавигационной аппаратурой. Наводились на радиомаяки в районе Орши и оттуда — прямым курсом на Москву. За ними следовали остальные. Пилоты ориентировались в темноте по специально разожженным кострам на земле. Кроме того, летчикам выдали подробные карты города и фотопланшеты. Главными целями первой атаки выбрали Кремль, ГЭС-1 на Раушской набережной, здание Центрального комитета Коммунистической партии, Белорусский вокзал, фабрику имени Клары Цеткин, мосты на западе и севере столицы.
Но план командования люфтваффе не сработал. К тому времени уже полностью завершилось развертывание эшелонированной Московской зоны ПВО. Свыше 500 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи в 200-250 километрах от центра города заранее сообщали в штаб о приближении вражеской авиации, и истребители успевали на перехват. Небо столицы защищали более 600 самолетов, 1044 зенитных орудия, 336 зенитных пулеметов, 618 зенитных прожекторов и 124 аэростата заграждения.
В городе широко применяли маскировку. На улицах и в скверах рисовали деревья и крыши, золотые купола кремлевских соборов выкрасили в камуфляжные тона, красные звезды на башнях Кремля завернули в брезент, а на его стены нанесли контрастные полосы, придававшие им вид обычных жилых домов. Мавзолей Ленина на Красной площади закрыли щитами так, чтобы с воздуха он выглядел как двухэтажный дом. На Москву-реку вывели платформы с макетами зданий, закрепленные на якорях.
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанкСоветские зенитчики охраняют московское небо во время Великой Отечественной войны
Советские зенитчики охраняют московское небо во время Великой Отечественной войны
На подходах к городу действовали восемь новейших радиолокаторов РУС-2, сканирующих западное и южное направления. Именно одна из этих станций 21 июля в 21:00 сообщила о приближении большой группы бомбардировщиков.
"Противник очень нахально летал в эту ночь, — вспоминал советский летчик-испытатель Марк Галлай, участвовавший в отражении налета. — Гитлеровские бомбардировщики ходили на малых высотах — два, три, от силы четыре километра. Они будто и в мыслях не допускали возможность активного сопротивления с нашей стороны. Через несколько дней выяснилось, что так оно и было. Пленные летчики со сбитых немецких самолетов рассказывали, что, по данным их разведки, с которыми их ознакомили перед вылетом, серьезную систему ПВО и, в частности, организованную ночную истребительную авиацию они над Москвой встретить были не должны".
Удар на копейку
Вражеские бомбардировщики наткнулись на сплошную стену заградительного огня. Защитники столицы выпустили по самолетам неприятеля более 16 тысяч снарядов среднего и 13 тысяч — малого калибра, израсходовали 130 тысяч пулеметных патронов. Истребители совершили 173 вылета и сбили 12 бомбардировщиков. Всего же люфтваффе потеряло в эту ночь 22 машины. Только половина из 220 самолетов сумели выйти на боевой курс и сбросить бомбы по целям. Остальные, отбомбившись по подмосковным лесам и полям, повернули назад.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 года
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 года
Хотя немцы признали пятичасовой авианалет неудачным, некоторый урон городу они все-таки нанесли. На Москву сбросили 104 тонны фугасных бомб и раскидали по крышам домов 46 тысяч небольших "зажигалок". Возникли пожары на товарной станции Белорусская, армейских складах на Волочаевской улице, пылали хлебозавод на Грузинском Валу и несколько жилых домов в Трубниковском переулке. У платформы Подмосковная было уничтожено 19 вагонов и повреждено 100 метров железнодорожного полотна, а в городе начались перебои с электричеством. Всего зарегистрировали более тысячи очагов возгораний, однако уже к утру пожары локализовали. В первую бомбардировку погибли 130 человек и около 800 получили ранения.
"Только приехал в Москву — тревога! — рассказывал об этой ночи писатель Всеволод Иванов. — Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты — осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло — и поднялось пламя. Показались пожарища — сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад неподалеку от Дома правительства, — и в один час, приблизительно, послышался треск. Мы выглянули через парапет, окружающий крышу дома. Вижу — на крышах словно горели электрические лампочки: это лежали зажигательные бомбы. Было отчетливо видно, как какой-то парень из дома с проходным двором сбросил лопатой бомбу во двор, и она там погасла".
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанкНемецкий самолет Ju-88 был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку
Немецкий самолет Ju-88 был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку
Самоотверженные действия летчиков и зенитчиков, добровольцев, тушивших зажигательные бомбы на крышах домов, позволили избежать серьезных разрушений. Но налеты на город продолжились, правда, не такие масштабные. Последнюю бомбу на столицу сбросили в июне 1943-го, а всего вражеские бомбардировщики вторгались в московское небо 134 раза. Расчеты советской ПВО сбили более 1,9 тысячи немецких машин. Столь высокие потери заставили Гитлера признать бесперспективность авианалетов на Москву. А немецкие асы поняли, что именно Лондон и Ковентри были для них легкой прогулкой.