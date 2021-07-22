https://ria.ru/20210722/bombardirovka-1742241430.html

"В прицеле — Кремль": что спасло Москву от полного уничтожения с воздуха

"В прицеле — Кремль": что спасло Москву от полного уничтожения с воздуха - РИА Новости, 22.07.2021

"В прицеле — Кремль": что спасло Москву от полного уничтожения с воздуха

Рев сирен, растерянные лица горожан, трассеры зениток в ночном небе — ровно 80 лет назад, 22 июля 1941-го немцы совершили первый массированный авианалет на... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

великая отечественная война (1941-1945)

адольф гитлер

безопасность

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Рев сирен, растерянные лица горожан, трассеры зениток в ночном небе — ровно 80 лет назад, 22 июля 1941-го немцы совершили первый массированный авианалет на Москву. Самолеты люфтваффе обрушили на жилые и промышленные кварталы тонны осколочно-фугасных и зажигательных бомб. Гитлеровцы рассчитывали деморализовать Красную армию и народы СССР, разрушив советскую столицу, и облегчить себе победу в войне. Почему это им не удалось — в материале РИА Новости."Будет легче"Москва была не только важным политическим символом, но и крупным транспортным узлом, а также центром военного производства. Гитлер был одержим идеей захватить советскую столицу и разрушить ее до основания. Когда Красная армия оказала немцам ожесточенное сопротивление, не подпуская их к Москве, командование вермахта решило атаковать город с воздуха.Гитлеровцы тщательно готовились к операции, отбирали самых умелых летчиков с опытом боев в Европе. Стратегические бомбардировки Лондона, Ковентри и других городов сильно ослабили экономику и промышленный потенциал Великобритании. После этого немцы считали Москву легкой целью."Мои авиаторы! — обратился к пилотам генерал-фельдмаршал люфтваффе Альберт Кессельринг. — В Великобритании вы преодолевали сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивали атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель — Москва. Это намного проще".Генерал-фельдмаршал полагал, что столица СССР практически не прикрыта артиллерией ПВО, а зенитных прожекторов и аэростатов вообще нет. Кроме того, Кессельринг не верил, что советские летчики способны эффективно воевать ночью. В конце пафосной речи генерал заявил, что уже через четыре недели бомбардировок вермахт войдет в город. Тем самым он внушил подчиненным излишний оптимизм, крайне опасный в войне с малоизученным противником.Засекли на подлетеВ ночном налете 22 июля участвовали 220 машин четырех авиационных корпусов, задействованных на Восточном фронте: бомбардировщики He-111, Ju-88 и Do-17. Летчики придерживались отработанной тактики. В авангарде шли самолеты с радионавигационной аппаратурой. Наводились на радиомаяки в районе Орши и оттуда — прямым курсом на Москву. За ними следовали остальные. Пилоты ориентировались в темноте по специально разожженным кострам на земле. Кроме того, летчикам выдали подробные карты города и фотопланшеты. Главными целями первой атаки выбрали Кремль, ГЭС-1 на Раушской набережной, здание Центрального комитета Коммунистической партии, Белорусский вокзал, фабрику имени Клары Цеткин, мосты на западе и севере столицы.Но план командования люфтваффе не сработал. К тому времени уже полностью завершилось развертывание эшелонированной Московской зоны ПВО. Свыше 500 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи в 200-250 километрах от центра города заранее сообщали в штаб о приближении вражеской авиации, и истребители успевали на перехват. Небо столицы защищали более 600 самолетов, 1044 зенитных орудия, 336 зенитных пулеметов, 618 зенитных прожекторов и 124 аэростата заграждения.В городе широко применяли маскировку. На улицах и в скверах рисовали деревья и крыши, золотые купола кремлевских соборов выкрасили в камуфляжные тона, красные звезды на башнях Кремля завернули в брезент, а на его стены нанесли контрастные полосы, придававшие им вид обычных жилых домов. Мавзолей Ленина на Красной площади закрыли щитами так, чтобы с воздуха он выглядел как двухэтажный дом. На Москву-реку вывели платформы с макетами зданий, закрепленные на якорях.На подходах к городу действовали восемь новейших радиолокаторов РУС-2, сканирующих западное и южное направления. Именно одна из этих станций 21 июля в 21:00 сообщила о приближении большой группы бомбардировщиков."Противник очень нахально летал в эту ночь, — вспоминал советский летчик-испытатель Марк Галлай, участвовавший в отражении налета. — Гитлеровские бомбардировщики ходили на малых высотах — два, три, от силы четыре километра. Они будто и в мыслях не допускали возможность активного сопротивления с нашей стороны. Через несколько дней выяснилось, что так оно и было. Пленные летчики со сбитых немецких самолетов рассказывали, что, по данным их разведки, с которыми их ознакомили перед вылетом, серьезную систему ПВО и, в частности, организованную ночную истре​бительную авиацию они над Москвой встретить были не должны".Удар на копейкуВражеские бомбардировщики наткнулись на сплошную стену заградительного огня. Защитники столицы выпустили по самолетам неприятеля более 16 тысяч снарядов среднего и 13 тысяч — малого калибра, израсходовали 130 тысяч пулеметных патронов. Истребители совершили 173 вылета и сбили 12 бомбардировщиков. Всего же люфтваффе потеряло в эту ночь 22 машины. Только половина из 220 самолетов сумели выйти на боевой курс и сбросить бомбы по целям. Остальные, отбомбившись по подмосковным лесам и полям, повернули назад.Хотя немцы признали пятичасовой авианалет неудачным, некоторый урон городу они все-таки нанесли. На Москву сбросили 104 тонны фугасных бомб и раскидали по крышам домов 46 тысяч небольших "зажигалок". Возникли пожары на товарной станции Белорусская, армейских складах на Волочаевской улице, пылали хлебозавод на Грузинском Валу и несколько жилых домов в Трубниковском переулке. У платформы Подмосковная было уничтожено 19 вагонов и повреждено 100 метров железнодорожного полотна, а в городе начались перебои с электричеством. Всего зарегистрировали более тысячи очагов возгораний, однако уже к утру пожары локализовали. В первую бомбардировку погибли 130 человек и около 800 получили ранения."Только приехал в Москву — тревога! — рассказывал об этой ночи писатель Всеволод Иванов. — Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты — осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло — и поднялось пламя. Показались пожарища — сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад неподалеку от Дома правительства, — и в один час, приблизительно, послышался треск. Мы выглянули через парапет, окружающий крышу дома. Вижу — на крышах словно горели электрические лампочки: это лежали зажигательные бомбы. Было отчетливо видно, как какой-то парень из дома с проходным двором сбросил лопатой бомбу во двор, и она там погасла".Самоотверженные действия летчиков и зенитчиков, добровольцев, тушивших зажигательные бомбы на крышах домов, позволили избежать серьезных разрушений. Но налеты на город продолжились, правда, не такие масштабные. Последнюю бомбу на столицу сбросили в июне 1943-го, а всего вражеские бомбардировщики вторгались в московское небо 134 раза. Расчеты советской ПВО сбили более 1,9 тысячи немецких машин. Столь высокие потери заставили Гитлера признать бесперспективность авианалетов на Москву. А немецкие асы поняли, что именно Лондон и Ковентри были для них легкой прогулкой.

https://ria.ru/20210710/oborona-1740460385.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738116695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), адольф гитлер, безопасность