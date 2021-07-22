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В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ*
В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ* - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ*
Есть достаточно фактов, позволяющих говорить, что США сотрудничали с боевиками ИГ* на севере Афганистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:46
2021-07-22T16:46
2021-07-22T16:57
мария захарова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Есть достаточно фактов, позволяющих говорить, что США сотрудничали с боевиками ИГ* на севере Афганистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах районов активности боевиков ИГИЛ*, в особенности на севере Афганистана... По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы. С полей боев вывозились убитые и раненые террористы", - сказала Захарова на брифинге.Эта информация неоднократно обнародовалась и требует внимания международных структур, заявила Захарова."Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться", - отметила она.Кроме того, "фиксировались точечные удары ВВС США по позициям вступивших в боестолкновения с ИГИЛ* талибов"."Подобная изобретательность однозначно указывает на факты взаимодействия. Мы полагаем, что этих сведений достаточно, чтобы были сделаны выводы о сотрудничестве между США и боевиками ИГИЛ*", - заявила представитель МИД РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/afganistan-1742326636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/afganistan-1742404628.html
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мария захарова, исламское государство, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, безопасность, в мире
16:46 22.07.2021 (обновлено: 16:57 22.07.2021)
В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ*
Представитель МИД Захарова: есть факты сотрудничества США с боевиками ИГ* на севере Афганистана