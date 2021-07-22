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В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ*
В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ* - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ*
Есть достаточно фактов, позволяющих говорить, что США сотрудничали с боевиками ИГ* на севере Афганистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:46
2021-07-22T16:57
мария захарова
исламское государство
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Есть достаточно фактов, позволяющих говорить, что США сотрудничали с боевиками ИГ* на севере Афганистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах районов активности боевиков ИГИЛ*, в особенности на севере Афганистана... По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы. С полей боев вывозились убитые и раненые террористы", - сказала Захарова на брифинге.Эта информация неоднократно обнародовалась и требует внимания международных структур, заявила Захарова."Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться", - отметила она.Кроме того, "фиксировались точечные удары ВВС США по позициям вступивших в боестолкновения с ИГИЛ* талибов"."Подобная изобретательность однозначно указывает на факты взаимодействия. Мы полагаем, что этих сведений достаточно, чтобы были сделаны выводы о сотрудничестве между США и боевиками ИГИЛ*", - заявила представитель МИД РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/afganistan-1742326636.html
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мария захарова, исламское государство, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, безопасность, в мире
16:46 22.07.2021 (обновлено: 16:57 22.07.2021)
 
В МИД заявили о доказательствах сотрудничества США с боевиками ИГ*

Представитель МИД Захарова: есть факты сотрудничества США с боевиками ИГ* на севере Афганистана

© AP Photo / Rahmat GulНа месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
На месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Есть достаточно фактов, позволяющих говорить, что США сотрудничали с боевиками ИГ* на севере Афганистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах районов активности боевиков ИГИЛ*, в особенности на севере Афганистана... По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы. С полей боев вывозились убитые и раненые террористы", - сказала Захарова на брифинге.
Эта информация неоднократно обнародовалась и требует внимания международных структур, заявила Захарова.
"Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться", - отметила она.
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Кроме того, "фиксировались точечные удары ВВС США по позициям вступивших в боестолкновения с ИГИЛ* талибов".
"Подобная изобретательность однозначно указывает на факты взаимодействия. Мы полагаем, что этих сведений достаточно, чтобы были сделаны выводы о сотрудничестве между США и боевиками ИГИЛ*", - заявила представитель МИД РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Мария ЗахароваИсламское государствоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанСШАБезопасностьВ мире
 
 
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