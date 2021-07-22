https://ria.ru/20210722/benzin-1742396115.html

Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен

Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен - РИА Новости, 22.07.2021

Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен

Если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, на следующей неделе приступят к запрету его экспорта, заявил министр энергетики России Николай... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:09

2021-07-22T16:09

2021-07-22T22:52

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, на следующей неделе приступят к запрету его экспорта, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов."Также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", — добавил он. Слова главы ведомства приведены в официальном Telegram-канале Минэнерго.Сегодня цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд обновила исторический рекорд, а стоимость АИ-95 второй день подряд достигла максимума.По словам Шульгинова, нынешний рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу.Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен — ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.

https://ria.ru/20210709/neft-1740481491.html

россия

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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, экономика