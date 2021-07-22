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Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен
Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен - РИА Новости, 22.07.2021
Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен
Если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, на следующей неделе приступят к запрету его экспорта, заявил министр энергетики России Николай... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:09
2021-07-22T22:52
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
экономика
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, на следующей неделе приступят к запрету его экспорта, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов."Также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", — добавил он. Слова главы ведомства приведены в официальном Telegram-канале Минэнерго.Сегодня цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд обновила исторический рекорд, а стоимость АИ-95 второй день подряд достигла максимума.По словам Шульгинова, нынешний рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу.Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен — ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.
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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, экономика
16:09 22.07.2021 (обновлено: 22:52 22.07.2021)
 
Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых цен

Глава Минэнерго Шульгинов пообещал запрет на экспорт бензина при сохранении рекордных биржевых цен

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, на следующей неделе приступят к запрету его экспорта, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", — добавил он. Слова главы ведомства приведены в официальном Telegram-канале Минэнерго.
Сегодня цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд обновила исторический рекорд, а стоимость АИ-95 второй день подряд достигла максимума.
По словам Шульгинова, нынешний рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу.
Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен — ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.
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РоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95Экономика
 
 
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