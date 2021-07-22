https://ria.ru/20210722/belorussiya-1742402691.html

Белорусская ассоциация журналистов оспорит предупреждение Минюста

Белорусская ассоциация журналистов оспорит предупреждение Минюста - РИА Новости, 22.07.2021

Белорусская ассоциация журналистов оспорит предупреждение Минюста

Белорусская ассоциация журналистов будет оспаривать в суде предупреждение министерства юстиции Белоруссии, на основании которого был подан иск о ликвидации... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:44

2021-07-22T16:44

2021-07-22T16:44

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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов будет оспаривать в суде предупреждение министерства юстиции Белоруссии, на основании которого был подан иск о ликвидации общественного объединения, сообщила в четверг пресс-служба БАЖ.В среду минюст республики сообщил, что подал в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ, так как ассоциация не приняла мер по устранению выявленных ранее нарушений."ОО "Белорусская ассоциация журналистов" подчеркивает, что категорически не согласна с претензиями минюста, на основании которых и было вынесено предупреждение. И намерена в ближайшее время оспорить в суде это предупреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в ассоциации сообщали, что 14 июля в офисе организации в Минске прошел обыск, после чего ее банковский счет был заморожен по решению Следственного комитета.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками и подавлялись силовиками с использованием спецсредств и спецтехники. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210721/zhurnalisty-1742236086.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740473678.html

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белоруссия

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кгб белоруссии, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, сша, в мире