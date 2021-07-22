Белорусская ассоциация журналистов оспорит предупреждение Минюста
БАЖ оспорит предупреждение Минюста, который лег в основу иска о ликвидации объединения
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов будет оспаривать в суде предупреждение министерства юстиции Белоруссии, на основании которого был подан иск о ликвидации общественного объединения, сообщила в четверг пресс-служба БАЖ.
В среду минюст республики сообщил, что подал в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ, так как ассоциация не приняла мер по устранению выявленных ранее нарушений.
"ОО "Белорусская ассоциация журналистов" подчеркивает, что категорически не согласна с претензиями минюста, на основании которых и было вынесено предупреждение. И намерена в ближайшее время оспорить в суде это предупреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в ассоциации сообщали, что 14 июля в офисе организации в Минске прошел обыск, после чего ее банковский счет был заморожен по решению Следственного комитета.
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками и подавлялись силовиками с использованием спецсредств и спецтехники. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".