https://ria.ru/20210722/belorussiya-1742321329.html
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов, Минску пришлось усилить охрану границы, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:38
2021-07-22T09:38
2021-07-22T10:18
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов, Минску пришлось усилить охрану границы, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Как отметил Руденко, президент Белоруссии 2 июля заявил о раскрытии "спящих" террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину."Причем 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьезно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов", - сказал Руденко.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администратором радикального Telegram-сообщества "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который, по версии белорусских спецслужб, планировал теракты в республике, является гражданин Германии Денис Хофман. МИД Белоруссии официально проинформировал Берлин о Хофмане.Читайте полный текст интервью >>
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россия, андрей руденко, александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, литва, украина, в мире
09:38 22.07.2021 (обновлено: 10:18 22.07.2021)
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
Замглавы МИД Андрей Руденко: с Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов