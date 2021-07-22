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В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов, Минску пришлось усилить охрану границы, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:38
2021-07-22T10:18
россия
андрей руденко
александр лукашенко
мид белоруссии
белоруссия
литва
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов, Минску пришлось усилить охрану границы, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Как отметил Руденко, президент Белоруссии 2 июля заявил о раскрытии "спящих" террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину."Причем 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьезно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов", - сказал Руденко.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администратором радикального Telegram-сообщества "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который, по версии белорусских спецслужб, планировал теракты в республике, является гражданин Германии Денис Хофман. МИД Белоруссии официально проинформировал Берлин о Хофмане.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/zakrytie-1740883099.html
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россия, андрей руденко, александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, литва, украина, в мире
09:38 22.07.2021 (обновлено: 10:18 22.07.2021)
 
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной

Замглавы МИД Андрей Руденко: с Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов, Минску пришлось усилить охрану границы, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Как отметил Руденко, президент Белоруссии 2 июля заявил о раскрытии "спящих" террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:58
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Украиной
"Причем 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьезно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов", - сказал Руденко.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.
Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администратором радикального Telegram-сообщества "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который, по версии белорусских спецслужб, планировал теракты в республике, является гражданин Германии Денис Хофман. МИД Белоруссии официально проинформировал Берлин о Хофмане.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:53
Макей заявил о внешних попытках сделать из Белоруссии "вторую Украину"
 
РоссияАндрей РуденкоАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
 
 
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