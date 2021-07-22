https://ria.ru/20210722/bayden-1742309883.html

Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить

Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить - РИА Новости, 22.07.2021

Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить

Президент США Джо Байден заявил, что остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток — 2" невозможно. Слова американского лидера цитирует... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T06:36

2021-07-22T06:36

2021-07-22T06:40

россия

allseas

вашингтон

nord stream 2 ag

северный поток — 2

джо байден

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток — 2" невозможно. Слова американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.

https://ria.ru/20210722/antonov-1742302928.html

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

россия

вашингтон

сша

украина

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