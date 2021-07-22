06:36 22.07.2021 (обновлено: 06:40 22.07.2021)
Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
Байден заявил, что остановить завершение строительства "Северного потока — 2" невозможно
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток — 2" невозможно. Слова американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома.
Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
"По поводу "Северного потока — 2" он (Байден. — Прим. ред.) сказал, что (трубопровод. — При. ред.) "завершен на 99 процентов", и ничто его не остановит. Он также заявил, что есть "обязательство" от Германии отреагировать на действия России, если это будет необходимо", — говорится в сообщении пресс-пула.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.